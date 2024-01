Nachdem das Börsenjahr 2023 für PayPal mit einem Kursverlust von 16 Prozent nicht berauschend war, scheint sich die Situation beim US-Konzern zu verbessern. Eine Aussage vom neuen CEO Alex Chriss, am Donnerstag die „Welt zu schockieren“ sorgt für Aufregung, hier mehr Details.



Mit markigen Worten hat der Boss von PayPal jüngst in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC Großes angekündigt. So möchte dieser am Donnerstag auf dem Innovationstag eine bahnbrechende Innovation zum Nutzen von Verbrauchern und Händlern präsentieren. Es wird allgemein vermutet, dass diese Innovation im Bereich der Datenanalyse anzusiedeln ist.



Übergangsjahr 2024

Im Interview mit dem Nachrichtensender spricht der Unternehmenslenker in Hinsicht auf 2024 von einem Übergangsjahr. Dabei möchte der Konzern vermehrt im Bereich der künstlichen Intelligenz aktiv werden. Die getätigten Firmenübernahmen in der Vergangenheit waren laut Chriss zu viel.



So sehen Analysten die Aktie

Das Gros der 56 von Bloomberg erfassten Analysten ist verhalten optimistisch eingestellt. Knapp die Hälfte der Analystenschar empfehlen die Aktie zum Kauf oder zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel dabei beträgt 73 US-Dollar und impliziert dabei ein Aufwärtspotenzial von mehr als 20 Prozent.



Was sollten Anleger tun?

Vom mehrjährigen Tiefstkurs Ende Oktober hat die Aktie mittlerweile 20 Prozent zugelegt, dabei wurde jüngst mit Überschreiten der 200-Tage-Linie ein Kaufsignal ausgelöst. Die Aktie scheint mittlerweile einen Boden gefunden zu haben, allerdings sollten Anleger zunächst den Donnerstag abwarten. Es könnte durchaus sein, dass der Markt enttäuscht reagiert und die Aktie dementsprechend reagiert. PayPal kommt derzeit auf ein KGV von 18 und ist damit fair bewertet. Kurse um 53 Euro könnten für einen zarten Einstieg genutzt werden. BÖRSE ONLINE hat PayPal auf der Kaufliste.



