Immobilienaktien sind 2022 und 2023 stark unter Druck geraten – eine Erholung blieb allerdings größtenteils aus. Doch ist jetzt das Signal für den Einstieg in Immobilienaktien wie Vonovia, Realty Income & Co. da?

Die Stimmung im Immobilienmarkt scheint sich nach fast zwei komplett schwarzen Jahren für den Sektor wieder deutlich aufzuhellen. Daten aus den USA zeigen eine schrittweise Erholung und sinkende Zinsen dürften im Laufe des Jahres einen zusätzlich positiven Faktor darstellen. Zeit für ein Investment?

Ist das Signal zum Einstieg in Immobilienaktien wie Vonovia und Realty Income endlich da?

Der amerikanische Immobilienmarkt zeigt im Dezember und im Januar eindeutige Anzeichen einer Besserung. Die Stimmung bei den Häuserbauern stieg auf den höchsten Stand seit vor der Corona-Pandemie und die Atmosphäre bei den Verbrauchern auf neue Hochs seit 2021.

Gleichzeitig stiegen die Anträge auf Hypotheken und damit die Hausverkäufe sprunghaft an. Die Häuserpreise indes stiegen ebenfalls inzwischen deutlich oberhalb der Sommer-Tiefs.

Ein weiterer positiver Aspekt: die Bauzinsen sind bereits deutlich in Erwartung von Zinssenkungen der Notenbanken gefallen. Dies führt zu einer Entspannung der Lage am Häusermarkt und höheren Transaktionsvolumen, nachdem zuletzt fast ein Stillstand geherrscht hatte.

Klare Signale also, um jetzt in Aktien wie Vonovia, Realty Income & Co. zu investieren?

Lohnt sich ein Investment in Realty Income, Vonovia & Co?

Grundsätzlich kann ein Investment in Immobilienunternehmen jetzt interessant sein, denn nach einer schwierigen Phase haben sich die Aussichten deutlich gebessert. Besonders REITs wie Realty Income, die die Krise der letzten zwei Jahre relativ unbeschadet überstanden haben, könnten jetzt einen Blick wert sein.

Allerdings sollten sich Investoren nicht zu früh freuen. Die Zeichen weisen zwar auf eine Erholung des Häusermarktes hin, von heute auf morgen dürfte dies allerdings nicht passieren. Tatsächlich könnte es noch einige Zeit in Anspruch nehmen, primär mit Blick auf die langsameren Zinssenkungen der Notenbanken, bis alte Höchststände wieder erreicht werden können. Dies gilt speziell für europäische Werte wie eine Vonovia, denn anders als in den USA scheint in Europa eine Normalisierung in noch weiterer Ferne.

Lesen Sie auch:

Dividende ohne Ende mit diesen monatlich zahlenden Hochdividendenwerten

Oder:

3 Dividendenaktien mit bis zu 58 Prozent Kurspotenzial, die zu günstig geworden sind, um Sie noch länger zu ignorieren