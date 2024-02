Das Pharmaunternehmen Eli Lilly hat neue Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht und einen Ausblick auf dieses Jahr gegeben. Vor allem zwei Medikamente stechen dabei heraus.

Mit den Zahlen für das vierte Quartal 2023 hat Eli Lilly nicht nur die Ergebnisse aus dem Vorjahreszeitraum, sondern auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn lag laut Unternehmensangaben bei 2,25 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn je Aktie von 2,49 US-Dollar entspricht. Analysten hatten hier im Schnitt nur mit 2,30 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz für das Quartal stieg um etwas mehr als 28 Prozent auf 9,35 Milliarden US-Dollar. Analysten gingen hier von etwa 8,93 Milliarden US-Dollar aus. Im Vorjahresquartal wurden 7,30 Milliarden US-Dollar erreicht. Allein das erst im November in den USA eingeführte Abnehm-Medikament Zepbound erzielte den Angaben zufolge im vierten Quartal einen Umsatz von 175 Millionen US-Dollar und könnte laut Experten das „größte Blockbuster-Medikament aller Zeiten“ werden. Ebenfalls einen Anteil am Erfolg hatte das Diabetes-Medikament Mounjaro. Im vierten Quartal lag der Umsatz hier bei 2,21 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor waren es 279,2 Millionen US-Dollar.

Das erwartet Eli Lilly für 2024

Auch für diese Jahr liegt Eli Lilly mit seinen Prognosen über den Erwartungen der Experten. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen in Höhe von 40,4 bis 41,6 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 12,20 bis 12,70 US-Dollar. Ausgehend von dem bereinigten Gewinn von 6,32 Dollar aus dem Gesamtjahr 2023 würde das einer Verdopplung entsprechen. Analysten hatten hier mit einer Gewinnprognose je Aktie von 12,39 US-Dollar und erwarteten Umsätzen von 39,27 Milliarden US-Dollar gerechnet. Im vorbörslichen Handel sprang die Aktie zwischenzeitlich um fünf Prozent nach oben. Die Aktie befindet sich schon länger im Aufwärtstrend, der sich jetzt erst mal fortsetzen sollte.

