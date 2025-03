Trotz des Hypes um Medikamente zur Gewichtsreduktion musste Novo Nordisk zuletzt an der Börse ordentlich einstecken. Es gibt aber Anzeichen einer langfristigen Wende mit zweistelligen Kurschancen.



Die Revolution ist noch nicht am Ende. Mit Medikamenten zur Behandlung von Übergewicht haben die Pharma-Giganten Novo Nordisk und Eli Lilly die Branche durchgerüttelt. Unter anderem der Erfolg der Abnehmspritzen Wegovy (Novo Nordisk) und Zepbound (Eli Lilly) haben die Aktien der Unternehmen in neue Spähren geführt.

Zuletzt stockte die Entwicklung aber vor allem bei Novo Nordisk. Die Dänen mussten unter anderem Rückschläge bei der Entwicklung der nächsten Generation der Abnehm-Wirkstoffe verkraften und die zwischenzeitlich sehr hohe Bewertung des Papiers schreckte Anleger ab. Einige positive Katalysatoren könnte die Aktie aber schon bald wieder in die Erfolgsspur führen.



Spricht das jetzt für ein Comeback der Novo Nordisk-Aktie?

Zunächst der wichtigste Punkt: Der Boom rund um Abnehmmedikamente ist nach wie vor da und Novo Nordisk einer der Hauptprofiteure. Bis zum Jahr 2030 soll der Markt über 100 Milliarden US-Dollar wert sein. Die Grundlage für Wachstum ist also nicht verschwunden.

Zudem dürfte den nächsten Quartalszahlen ebenso der Umstand Auftrieb geben, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA den Wirkstoff Semaglutid – Bestandteil der Medikamente Ozempic und Wegovy – offiziell von der hauseigenen Mangelliste entfernt hat. Die vorherige Listung der Medikamente hatte Apotheken die Möglichkeit gegeben, zur Nachfragedeckung billigere Kopien des Medikamentes herzustellen, die von Konzernen wie Hims & Hers verkauft wurden. Damit ist jetzt Schluss. Und die Analysten sind positiv gestimmt.



Plus 22 Prozent bei Novo Nordisk möglich?

Erst in dieser Woche untermauerte das Analysehaus TD Cowen seine Kaufempfehlung für Novo Nordisk nach Gesprächen mit der Unternehmensführung in New York und Boston, wie das Portal „Investing.com“ berichtete. Den Angaben zufolge gehen die Experten davon aus, dass die nun gestiegene Verfügbarkeit von Wegovy die Marktakzeptanz weiter befeuert und Marketingmaßnahmen das generelle Wachstum im Bereich der GLP-1-Medikamente rund um Ozempic beschleunigen werden.

An der Wall Street liegt das durchschnittliche Kursziel für die dänische Aktie gerade bei fast 110 US-Dollar, was einem Upside von um die 22 Prozent entspricht. Dellen im Kurs auf dem Weg zum Comeback bleiben weiter Kaufgelegenheiten.



Lesen Sie auch: Postbank Tagesgeldhammer: So sichern sich Bestandskunden jetzt hohe Zinsen!



Oder: Rheinmetall-Aktie klettert über 1000 Euro: Darum bietet der Superzyklus noch 30% Upside