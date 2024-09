Innerhalb eines Tages hat dieser Biotech-Geheimtipp satte 64 Prozent zugelegt. Und laut der Citibank ist jetzt noch lange nicht Schluss. Wir verraten, wer und was hinter der Aktie steckt.

Ein Plus von 64 Prozent an einem Tag. Das erlebt man an der Börse nicht immer. Der Aktie des Biotech-Geheimtipps Summit Therapeutics ist aber genau das passiert. Vor einigen Tagen hatte der Konzern neue klinische Studiendaten zu einem Medikament mit der Bezeichnung Ivonescimab veröffentlicht, das zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt wird.

Nach den nun veröffentlichten Ergebnissen reduziert die Antikörper-Therapie das Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu Mercks Blockbuster-Kinokurrent Keytruda (Pembrolizumab) um bis zu 49 Prozent. Ein Mediziner der University of Miami sagte bereits, dass man so ein Resultat nicht alle Tage sehe. Und mit dieser positiven Einschätzung ist er nicht allen.

Citi erhöht Kursziel für Summit Therapeutics und spricht von Blockbuster

Auch die Citibank zeigte sich von den Ergebnissen des Wirkstoffs von Summit begeistert und zählt die Aktie zu ihren „Top Picks“. Die Behandlung habe die bisherige „Goldstandard-Immuntherapie“ Keytruda „entscheidend geschlagen“. Dabei könnte es sich bei Ivonescimab um einen potenziellen Blockbuster handeln. Der Kurs soll aufgrund der positiven Daten und eines Anlegeransturms demnächst noch weiter steigen. Die Citibank selbst erhöhte ihr Kursziel von 13 auf 19 US-Dollar. Den Wert hat der Titel mit aktuell 22,70 US-Dollar sogar schon durchbrochen.

Summit Therapeutics nicht ohne Risiko

Die Ergebnisse sind beeindruckend, der Kurssprung auch. Aber Biotech bleibt Biotech und gerade der Bereich der experimentellen Therapien ist für Anleger mit viel Risiko verbunden. Die Behandlung von Summit befindet sich noch in einer sehr frühen klinischen Phase und es ist nicht gesichert, dass sie es bis zur Zulassung schafft. Auch wenn die aktuelle Kurz-Rallye verlockend scheint, sollten sich nur spekulative Anleger sich über einen Kauf Gedanken machen – und eher mit einer kleinen Position einsteigen. Sonst könnte man auch ganz schnell Geld verbrennen.

