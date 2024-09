Es ist nicht lange her, da ist die neue Amazon Visa-Karte an den Start gegangenen als eine der wenigen Kreditkarten in Deutschland, die aktuell Cashback auf alle Transaktionen bieten. Doch die Kunden scheinen sauer zu sein. Ist die neue Karte schon kurz nach dem Beginn ein Flop?

Vor wenigen Wochen ist die Amazon Visa-Karte angekündigt worden. Inzwischen ist es den meisten Kunden sogar möglich, sich für die Kreditkarte anzumelden, nachdem der Zugang am Anfang noch beschränkt war. Doch mit der besseren Zugänglichkeit mehreren sich auch die Beschwerden über das neue Zahlungsmittel.

Amazon Visa-Karte: Kunden sind sauer

Denn wirft man einen Blick auf die Bewertungen der Karte, so ist diese mit 2,2 von 5,0 möglichen Sternen sehr eindeutig. Insgesamt 61 Prozent aller 1.245 Nutzer, die eine Rezension abgaben, vergaben mit einem Stern das schlechteste Rating.

Die Gründe der Beschwerden sind dabei vielfältig. Zum einen wird häufig der Unmut über die Höhe des Cashbacks laut, dass mit 0,5 Prozent auf alle Transaktionen und einem Prozent bei Käufen auf Amazon deutlich niedriger ausfällt, als bei der Vorgängerkarte. Zum anderen monieren Nutzer immer wieder den Anmeldeprozess, der an dem Amazon Partner Santander hängt. Hier soll es mehrfach Fehlschläge bei der Identifizierung & Co. gegeben haben.

Amazon-Karte: Schon kurz nach dem Beginn ein Flop?

Dementsprechend sieht es nicht allzu gut für die Amazon Visa-Karte so kurz nach dem Start aus. Die sauren Kunden und die schlechten Bewertungen stehen dem Internet-Riesen, der eigentlich für seinen hervorragenden Kundenservice bekannt ist, nicht allzu gut zu Gesicht.

Auch im Vergleich mit Konkurrenten wie der Trade Republic Debitkarte, fällt das Fazit durch die sauren Kunden nicht besser aus. Zwar kann man die Einführung der neuen Amazon Karte noch nicht als Flop betiteln, doch sie läuft deutlich negativer ab, als die Einführung bei Trade Republic.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, ob das Angebot des Neobrokers oder das von Amazon besser ist, dann können Sie in diesem Artikel mehr darüber erfahren.

