Unternehmensprofil

Die Merck & Co. Inc. ist ein global tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe, biologische Therapien und Tiergesundheitsprodukte entwickelt, produziert und direkt bzw. über Joint Ventures vermarktet. Daneben forscht Merck vor allem in den Bereichen Alzheimer, Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Mellitus, neuartige Impfstoffe, Übergewicht, Krebs, Schmerzen sowie Schlafstörungen. Die Merck & Co. Inc. ist aus der im Ersten Weltkrieg konfiszierten amerikanischen Niederlassung des deutschen Pharmakonzerns Merck hervorgegangen, dessen Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, als Friedrich Jakob Merck in Darmstadt eine Apotheke eröffnete. Bereits 1887 hatte das Familienunternehmen den Schritt in die USA gewagt.

Offizielle Webseite: www.merck.com