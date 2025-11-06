Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Merck & Co.

%
H T
WKN A0YD8Q
ISIN US58933Y1055
Börse -
Stand -
Merck & Co. Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Merck & Co.

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Merck & Co.

    dpa-AFX News zu Merck & Co.

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Merck & Co.

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 70,28 67,13 65,01 64,17 60,12
    Nettogewinn (Mrd) 23,57 6,82 18,26 17,13 0,38
    Gewinn/Aktie 8,48 1,70 7,30 6,76 0,14
    Dividende/Aktie 3,54 3,39 3,28 3,12 2,96
    Rendite (%) 2,72 2,61 3,12 3,14 2,72
    KGV 13,50 47,59 14,42 14,72 778,71
    KUV 4,56 5,06 4,04 3,92 4,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Merck & Co. Inc. ist ein global tätiges Unternehmen im Gesundheitswesen, das verschreibungspflichtige Medikamente, Impfstoffe, biologische Therapien und Tiergesundheitsprodukte entwickelt, produziert und direkt bzw. über Joint Ventures vermarktet. Daneben forscht Merck vor allem in den Bereichen Alzheimer, Atherosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Mellitus, neuartige Impfstoffe, Übergewicht, Krebs, Schmerzen sowie Schlafstörungen. Die Merck & Co. Inc. ist aus der im Ersten Weltkrieg konfiszierten amerikanischen Niederlassung des deutschen Pharmakonzerns Merck hervorgegangen, dessen Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, als Friedrich Jakob Merck in Darmstadt eine Apotheke eröffnete. Bereits 1887 hatte das Familienunternehmen den Schritt in die USA gewagt.

    Offizielle Webseite: https://www.merck.com

    Aktionärsverteilung