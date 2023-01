Die Aktie des Sportwagen-Bauers Porsche macht ihren Anteilsinhabern Freude. Seit ihren Tiefständen kurz nach dem Börsengang bei 81 Euro hat sich der DAX-Wert gut 25 Prozent erholt. Auch die Zukunftsaussichten sehen gut aus. Allerdings sind einige Analysten zurückhaltender und räumen der Vorzugsaktie kein großes Potenzial ein.



Harald Hendrikse ist offenbar kein Porsche-Aktien-Freund. Der Analyst von Morgan Stanley hatte im vergangenen Herbst für die Vorzugsaktie ein Kursziel von 82,50 Euro ausgegeben – was deutlich unter dem durchschnittlichen Analysten-Votum von 108 Euro liegt. Immerhin hat der Analyst heute sein 12-Monats-Kursziel für den Autobauer auf 90 Euro erhöht.



Die Aktie von Dr.Ing. h.c.F. Porsche AG notiert am Mittwoch-Mittag im Xetra-Handel bei 102,40 Euro mit einem Kursabschlag von 0,4 Prozent. Damit hält sich der Kurs weiterhin über seinem noch jungfräulichen 50-Tage-Durchschnitt. Das bisherige Rekordhoch hatte die Porsche-Aktie im November bei 112,15 Euro markiert.

Einschätzungen zur Porsche-Aktie

Einige Analysten sind deutlich optimistischer für die Porsche-Aktie als Morgan Stanley gestimmt. So hat Analyst Patrick Hummel von UBS das Kursziel am Montag von 105 auf 115 Euro angehoben. Porsche dürfte bei sehr starken Auslieferungszahlen im Schlussquartal die Zielvorgaben für das Gesamtjahr problemlos erfüllt haben, so Hummel.

Bullish zeigte sich auch die Citigroup, die für die Aktie der Porsche AG ein 12-Monats-Potenzial bis 120 Euro sieht. Noch etwas positiver ist Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler gestimmt, der die DAX-Aktie mit einem Kursziel von 130 Euro zum Kauf empfiehlt.



Von den 23 Analysten, die bei Bloomberg geführt werden, rät aktuell lediglich einer zum Verkauf der Porsche-Aktie. Daniel Roeska von Bernstein prognostiziert einen Rückgang der Porsche-Aktie bis auf 85 Euro.



BÖRSE ONLINE rechnet damit, dass die Aktie des im Sportwagen-Segment gut positionierten Unternehmens weiteres Aufwärtspotenzial hat und erhöhte kürzlich das Kursziel von 120 auf 125 Euro.

