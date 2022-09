Die Porsche Aktien starteten zuerst wackelig an der Börse. Zweischenzeitlich liegen die Aktien mit mehr als vier Prozent im Plus bei fast 87 Euro je Aktie. Doch gegen 14 Uhr gibt es einen deutlichen Kurssturz Doch was müssen Anleger jetzt zu Porsche wissen?

Der erste Kurs der Porsche-Aktie welche gegen 09:11 an die Frankfurter Börse ging, lag mit 84,00 Euro rund zwei Prozent über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro. "Das ist ein historischer Moment für Porsche", sagte VW- und Porsche-Chef Oliver Blume auf dem Frankfurter Börsenparkett.

Zum Ausgabepreis wird der Sportwagenhersteller Porsche mit 75,2 Milliarden Euro an der Börse bewertet und zählt damit auf Anhieb zu den wertvollsten Unternehmen Deutschlands.

Das Emissionsvolumen des Börsengangs beläuft sich auf 9,4 Milliarden Euro. Und laut Porsche gingen 7,7 Prozent der Aktien an Privatanleger - dies sei ein ungewöhnlich hoher Wert.

Kurze Zeit nach dem erfolgreichen Börsengang fiel die Porsche Aktie allerdings wieder auf ihren Ausgabepreis zurück. Das Börsenumfeld belastet heute insgesamt. Um kurz nach 10 Uhr konnte die Porsche AG Aktie (WKN: PAG911) aber wieder deutlicher zulegen und notiert zur Mittagszeit bereits um mehr als vier Prozent im Plus bei etwa 87 Euro. Doch gegen 14 Uhr folgte dann der plötzliche Kurssturz auf unter 84 Euro. Damit notiert die Porsche AG Aktie heute leicht im Minus, weil der Startkurs von 84 Euro als Basis genommen wird.

Zum Handelsschluss gegen 18 Uhr notiert die Porsche AG Aktie dann schließlich an der Frankfurter Börse mit 1,79 Prozent im Minus bei genau 82,50 Euro. Damit fiel die Porsche Aktie auf ihren Ausgabepreis zurück, unterschritt aber ihre erste Handelsnotiz von 84 Euro.

Porsche Aktie kaufen?

BÖRSE ONLINE hatte seinen Lesern dazu geraten, die Porsche-Aktie zu zeichnen. Mit 82,50 Euro als Ausgabepreis lag dieser bereits am oberen Ende der Zeichnungsspanne. Mit dem ersten Kurs von 84 Euro wurde dieses nochmal getoppt. Es scheint sich trotz eines negativen Marktumfelds ein starker Start für Porsche an der Börse abzuzeichnen.

Anleger sollten aber noch nicht All-In bei Porsche Aktien gehen. Ein Kauf kann sich lohnen, doch man sollte noch etwas Kapital in der HInterhand behalten, um bei eventuellen Rücksetzern nachkaufen zu können.