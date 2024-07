Ein deutscher Privatbankier packt aus: Dieser Schwarze Schwan könnte bald an den Börsen drohen. Welcher überraschende Faktor seine vermögenden Kunden jetzt am meisten beschäftigt und welche Aktien dennoch stark steigen können.

"Aber was alle momentan vereint ist, ist so ein bisschen mehr das Streben nach Sicherheit", sagt Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck. Und er fährt fort: "Also das Thema: Wie sichert ihr unsere Portfolios ab? Was ist im Fall, wenn so eine Korrektur kommt? Das ist momentan sicherlich größer in den Diskussionen." Zudem gebe es ein weiteres Thema, welches alle Investoren momentan stark beschäftige:

Privatbankier Greil: Dieses Thema an der Börse beschäftigt alle unsere Investoren

"Auch wenn wir unseren Kunden sagen, wir sehen überhaupt jetzt keinen Crash oder so im weiteren Jahresverlauf auf uns zulaufen. Das können Sie auch in unserem Jahresausblick, den man auch in verkürzter Form im Internet auf unserer Webpage nachlesen kann, lesen. Aber ich denke mal, dass da die Sorgen schon deutlich zunehmen und die Themen, die diskutiert werden, die drehen sich viel um Politik. Aber ich muss auch immer dazu sagen: Es wird sehr viel in Anlagegesprächen, und das war die letzten 20, 30 Jahre immer so, vorher wahrscheinlich auch, über Politik und die Auswirkungen geredet. Aber nehmen Sie Donald Trump. Keiner hat 2016 damit gerechnet, dass er Präsident wird. Er ist Präsident geworden. Und wie schaut die Bilanz aus? Ja, die Wall Street hat während seiner Amtszeit gemessen am S&P 500, zwei Drittel zugelegt."

So würden die meisten vermögenden Kunden sich große Sorgen um die Politik weltweit machen, doch dazu sagt Robert Greil von Merck Finck: "Die Börsen haben die Politiker noch immer gezähmt"

Privatbankier: Diese Aktien steigen

Für Robert Greil von Merck Finck ist aber auch klar, dass Aktien grundsätzlich weiter steigen sollten. Zudem sagt der Banker angesprochen auf die Frage, welche Überraschungen es im zweiten Halbjahr an der Börse noch geben kann: "Ja, einen schwarzen Schwank kann ich Ihnen jetzt auch nicht vorher sagen, aber es gibt natürlich viele Punkte, wo man sich Sorgen machen kann."

Welche Punkte dies sind, die Anleger an der Börse unbedingt auf dem Schirm haben sollten, welche Aktien der Privatbankier Robert Greil jetzt zum Kauf empfiehlt und warum es kommende Woche an den Börsen sehr volatil werden kann, das erfahren Sie jetzt im kompletten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

Und lesen Sie danach auch: Heute schon 10 Prozent im Plus: Diese DAX-Aktie springt jetzt mächtig an - Kaufen?