Nach positiven Analysten-Kommentaren geht es für diese DAX-Aktie heute um 10 Prozent nach oben. Damit setzt sich der positive Lauf der vergangenen Tage fort. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen und die Aktie kaufen?

Die Continental-Aktie steigt heute nach Börsenbeginn um 10 Prozent auf fast 60 Euro. Grund dafür ist eine Analystenkonferenz, die mit äußerst positiven Meldungen auffiel. Zuletzt war die DAX-Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferes stark gefallen. Ist das jetzt also der Turnaround für Continental?

Das sind gute Nachrichten für die Continental-Aktie

"Ein Marktteilnehmer zeigte sich am Morgen positiv überrascht: Die Aussagen des Managements signalisierten ein unerwartet starkes zweites Quartal, nachdem das erste Jahresviertel wohl das schlechteste seit langem gewesen sei. Die wichtigste Nachricht sei, dass Conti im Bereich Automotive im abgelaufenen Quartal fast den Break-even erreicht habe und damit viel stärker als befürchtet abgeschnitten habe", schreibt die Nachrichtenagentur dpa.

Denn im sogenannten "pre-close call" der Analystenkonferenz - eine Art Zusammenfassung - heißt es, dass Continental bei der Preisentwicklung sehr gut vorangekommen sei. Zwar rechnet der DAX-Konzern in Europa in diesem Jahr weiterhin mit einem schwierigen Zulieferergeschäft, doch in China soll es Wachstum geben.

So sagt auch Analyst Marc-Rene Tonn von Warburg, dass das Reifengeschäft einen positiven Beitrag zum Gesamtjahresergebnis liefern wird. Die Profitabilität sollte steigen und der Cashflow im zweiten Quartal leicht positiv sein.

Zudem bekräftig die Citi-Bank, dass bei der Analystenkonferenz herauskam, dass die Margen sich bei Continental verbessern sollten.

Doch sollten Anleger die Continental-Aktie jetzt nach dem starken Kurssprung noch kaufen?

Continental-Aktie jetzt noch kaufen?

Ja. BÖRSE ONLINE rät nämlich weiterhin zum Kauf der Continental-Aktie mit einem Kursziel von 95 Euro. Dies würde jetzt immer noch ein Potenzial von mehr als 50 Prozent bedeuten. Und die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen sind es die positiven Aussagen, die von der Analysten-Konferenz übrig bleiben. Und zum anderen ist es der Chart unten: Die Conti-Aktie war zuletzt in einem Abwärtstrend gefangen, der sich nun aber auflösen kann. Wenn die Aktie die 50-Tage-Linie (blau) nachhaltig durchbricht und den Abwärtstrend beendet, so ergibt sich auch charttechnisch ein Turnaround-Muster. Anleger können jetzt also weiterhin die die Continental-Aktie einsteigen.

