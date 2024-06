Noch vor wenigen Wochen wurde die Apple-Aktie an der Börse hart verprügelt, doch jetzt hat sie ihr Comeback erlebt. Doch laut Meinung eines Analysten war es das noch lange nicht mit der positiven Performance. Darum könnte die Aktie bald von einem Super-KI-Zyklus profitieren.

Dan Ives von Wedbush Securities gilt bereits seit Längerem als massiver Apple-Bulle. Doch mit seiner neuesten Studie hat der Experte Anlegern einen ganz neuen Blickwinkel auf das Unternehmen eröffnet.

Profitiert die Apple-Aktie bald von einem Super-KI-Zyklus?

So schrieb er am Montag in Bezug auf die letzte Entwicklerkonferenz von Apple: „Entwickler und andere Technologiegrößen müssen ihre KI-Modelle/-Technologie jetzt wahrscheinlich in Apple Intelligence integrieren, da Apple und sein goldenes iOS-Ökosystem die einzigen Schlüssel zum Schloss mit 2,2 Milliarden iOS-Geräten weltweit und 1,5 Milliarden iPhones sind. Wir erwarten, dass Entwickler in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Hunderte generativer KI-gesteuerter Apps entwickeln werden, die wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept von Apple sein werden, da sein Technologie-Stack die Kernbausteine ​​der KI-Flutwelle für Verbraucher bildet, die wir ab dem iPhone 16 Mitte September kommen sehen.“

Darüber hinaus bezeichnete Ives das Big Tech-Unternehmen als die Torwächter für KI und sieht Apple daher von einem Super-KI-Zyklus massiv profitieren. Durch eine weitere Monetarisierung sieht der Wedbush-Experte allein kurzfristig die Chance auf 10 Milliarden US-Dollar mehr an Dienstleistungseinnahmen.

Dementsprechend optimistisch ist Dan Ives auch für die Apple-Aktie. Sein Kursziel liegt mit 275 US-Dollar +30,2 Prozent über dem aktuellen Niveau von 211 US-Dollar und über dem Konsens der Analysten. Letztere sehen den fairen Wert von Apple im Schnitt bei 207 US-Dollar.

Auch von Künstlicher Intelligenz überzeugt?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index

Jetzt bei der Apple-Aktie einsteigen?

Die sehr gemischten Meinungen der Analysten zeigen dabei bereits, dass Ives Thesen nicht von allen Experten an der Wall Street geteilt wird. Im Gegenteil: Angesichts der Bewertung mit KGV 31 und mangelnder Produktinnovationen (Mehrheit des Umsatzes hängt am iPhone) sind immer mehr Marktbeobachter skeptisch.

Wer also in Apple investiert, muss schon sehr überzeugt von dem Erfolg des Unternehmens, insbesondere im Bereich Künstliche Intelligenz sein. Wer dagegen den Optimismus von Dan Ives nicht teilt, kann in diesem Artikel mehr über günstige Aktien erfahren, die jetzt einen Blick wert sind: Wegen Tech-Rallye und Aufholpotenzial: Analysten empfehlen jetzt diese Value-Aktien

Lesen Sie außerdem:

Auf diese 5 Aktien mit Mega-Kurschancen haben es jetzt die Profi-Investoren abgesehen

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.