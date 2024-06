Es ist wie so häufig: Jeder redet über die Highflyer am Aktienmarkt und Value-Aktie scheinen währenddessen völlig in Vergessenheit geraten zu sein. Doch die Analysten von BMO empfehlen jetzt diese spannenden Value-Titel mit Aufholpotenzial trotz der aktuellen Tech-Rallye.

Im ersten Halbjahr 2024 hat Value ein weiteres Mal Wachstumsaktien underperformt. Während Nvidia & Co. von einem Höchstkurs zum anderen gelaufen sind, sind viele konservative Titel stehen geblieben oder sogar gefallen. Doch trotz dieser Entwicklung empfehlen die Analysten von BMO jetzt auf Value-Titel zu setzen.

Analysten empfehlen jetzt diese Value-Aktien

So hieß es in einer kürzlich veröffentlichten Studie: „Wir meinen, dass dies genau die Art von Umfeld ist, die einer wertorientierten Anlagestrategie zugutekommen sollte, denn wenn die Mehrheit der Aktien teuer ist, sollten Anleger nach kostengünstigeren Alternativen suchen.“

Denn Tech-Aktien sind im aktuellen Umfeld enorm hoch bewertet, während die meisten Value-Titel angesichts der hohen Zinsen auf bewertungsmäßigen Tiefs notieren und jetzt Aufholpotenzial bieten. Besonders spannend finden die Analysten von BMO dabei diese Werte:

AbbVie

American International Group

Bunge Global

Biogen

Baker Hughes

CF Industries

ConocoPhillips

Corpay

Chevron

Devon Energy

EOG Resources

Exelon

Gilead

Marathon Petroleum

Merck

Morgan Stanley

Pfizer

PPG Industries

Phillips 66

SLB

Travelers

Valero Energy

Sollte man trotz der Tech-Rallye wegen des Aufholpotenzials auf Value-Aktien setzen?

Doch lohnt es sich tatsächlich auf Value-Aktien zu setzen, wenn Tech- und Growth-Aktien zu immer neuen Höhen stürmen? Tatsächlich kann dies eine sinnvolle Beimischung im eigenen Portfolio sein, insbesondere mit Blick auf die Risikoseite. Denn Nvidia & Co. dürften nicht ewig nach oben laufen und wenn es zu einer Korrektur kommt, könnten Value-Aktien ein Stabilisierungsanker sein.

Gleichzeitig sollten Anleger aber nicht annehmen, dass es zu einer großen Outperformance von Value-Aktien kommen wird – im Gegenteil. Denn in der jüngeren Vergangenheit haben sich Value-Titel als Underperformer erwiesen. Deswegen macht eine Beimischung im aktuellen Umfeld eher aus Diversifikationsgesichtspunkten Sinn.

