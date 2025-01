Quantencomputing wird die nächste technologische Revolution antreiben – mit enormem Potenzial für Anleger. Warum diese Aktien so spannend sind, und weshalb ein führender Tech-Konzern 2025 an der Spitze stehen dürfte.

Quantencomputing: Eine Technologie mit gewaltigem Potenzial

Quantencomputing entwickelt sich rasant und wird bereits heute in Schlüsselbranchen wie Pharma und Finanzen angewendet. „Es ist sehr, sehr schwierig, einzelne Werte in diesem Bereich abzuschätzen. Die, die börsennotiert sind, haben sich durchaus schon bewährt, aber das sind natürlich heiße Reifen,“ warnt Technologie-Experte Thomas Rappold. Thomas Rappold ist dabei ein Silicon Valley Insider und Investor. So investiert er bereits in ein Quanten-Startup.

Und Rppold führt weiter aus: Die Technologie könnte grundlegende Probleme lösen, die bisher als unlösbar galten. Doch für Anleger birgt die Branche auch Risiken. Ein reines Zocken auf Einzelwerte sei gefährlich, da Kurse schnell um 40 % steigen oder fallen könnten. Rappold sieht jedoch langfristig enorme Chancen: „Ein Index oder eine professionelle Auswahl von Werten kann Anlegern helfen, von diesem Trend zu profitieren, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.“

Doch für 2025 hat er die absolute Gewinner-Aktie ausfindig gemacht:

Gelangen Sie hier direkt zur Gewinner-Aktie 2025:

2025: Ein führender Tech-Gigant wird profitieren

Ein großer Technologie-Konzern, der sich bereits bei autonomen Fahrzeugen und Cloud-Diensten einen Namen gemacht hat, setzt massiv auf Quantencomputing. Er entwickelt Quantenprozessoren und kooperiert dabei sogar mit anderen Branchengrößen. Diese Strategie verspricht nicht nur technologischen Vorsprung, sondern sichert auch eine starke Marktposition. So ist dieser Tech-Gigant die absolute Gewinner-Aktie für 2025, wie Thomas Rappold hervorhebt. Er hält sie aktuell für mindestens 50 Prozent unterbewertet und erwartet, dass auch Donald Trump samt seiner Deregulierung positive Effekte auf die Aktie haben wird.

Fazit: Die Quantenrevolution bietet Anlegern spannende Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken. Ein strategisch aufgestellter Tech-Konzern könnte 2025 die große Gewinner-Aktie sein – und Anleger langfristig belohnen.

