Die Rallye bei der Commerzbank-Aktie geht durch die Übernahmefantasie durch die Unicredit immer weiter. Jetzt stehen die Papiere vor einer enorm wichtigen Marke im Chart. Fällt diese, so ist mit weiteren deutlichen Kurssteigerungen zu rechnen.

Binnen eines Monats sind die Aktien der Commerzbank um 22 Prozent nach oben geschossen, was an der Beteiligung und der potenziellen Übernahme durch die Unicredit liegt. Doch solange noch kein Angebot des italienischen Bankhauses vorliegt, kann es mit dem Kurs noch unbegrenzt weiter nach oben gehen – deswegen steht jetzt bei den Papieren des Geldhauses eine wichtige Marke im Fokus.

Wichtige Marke bei Commerzbank-Aktie im Fokus

Denn aktuell notiert die Commerzbank-Aktie knapp unter 16 Euro und damit in der Nähe der Jahreshochs sowie auf dem höchsten Niveau seit 2012. Kann diese wichtige Marke gebrochen werden, so ist charttechnisch viel Luft für die Papiere nach oben. Zunächst bis in den Bereich der 20 Euro.

Optimistisch, dass zumindest der Anstieg über die Marke von 16 Euro gelingen kann, sind die Analysten. Diese sehen im Konsens 11,5 Prozent an Kurspotenzial bis auf 17,25 Euro. Das höchste Kursziel kommt mit 21 Euro dabei von der HSBC. Das Niedrigste mit 13,60 von der Berenberg-Bank, wenngleich die dazugehörige Studie bereits vor dem Einstieg der Unicredit veröffentlicht worden ist.

Rallye bei Commerzbank-Aktie geht immer weiter

Dementsprechend brechen nun wichtige Tage für die Aktionäre der Commerzbank an, vielleicht sogar unabhängig davon, ob die Unicredit sich entscheidet, ein Übernahmeangebot vorzulegen oder nicht. Denn schafft das Papier es über die Marke von 16 Euro, könnte deutliches Aufwärtspotenzial freigesetzt werden.

Optimistisch, dass dies gelingen kann, ist auch BÖRSE ONLINE, die die Papiere des Geldhauses aktuell mit einem Kursziel von 17 Euro zum Kauf empfehlen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.