Eine Auswertung der Morningstar-Burggraben-Aktien zeigen, dass manche dieser Aktien fast immer steigen. Welche bekannte Aktie es sogar auf 41 Prozent Gewinn pro Jahr bringt und wo Anleger jetzt zuschlagen sollten.

Steigen diese Morningstar-Burggraben-Aktien immer?

Morningstar

Wir haben alle 74 Aktien des VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF mit der WKN A2P6EP analysiert. Denn in diesem ETF stecken die 74 besten Burggraben-Aktien der Welt, welche Morningstar ausgewählt hat. Eine Burggraben-Aktie soll dabei ja mindestens einen starken Vorteil gegenüber der Konkurrenz aufweisen, weswegen die Aktie in schöner Regelmäßgkeit steigt.

Doch natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass nicht jede einzelner dieser Aktien immer steigt und regelmäßige Gewinne bringt. Daher wollten wir wissen, welche Aktien zumindest in den vergangenen 5 Jahren die meiste Rendite brachten. Und diese 10 Aktien sehen Sie oben.

Tatsächlich ist der Gewinne die Rheinmetall-Aktie. Sie legte in jedem der vergangenen 5 Jahre im Schnitt um 41 Prozent zu. Ob dies aber jedes Jahr so weitergeht, das darf natürlich bezweifelt werden. Dennoch kann es für Anleger nicht schaden, hin und wieder auch auf Aktien zu setzen, die in schöner Regelmäßigkeit und auch stark steigen. Doch welche Aktien aus dieser Liste sollte man sich nochmal genauer ansehen?

Diese Aktien haben einen Lauf

Anleger müssen natürlich bedenken: Immer und jedes einzelne Jahr steigen die wenigsten Aktien. Aber es gibt durchaus Papiere, die fast immer steigen. Und selbst wenn sie mal Minus machen, dann sollte das nicht so hoch ausfallen. So etwa die Warren Buffett-Aktie Berkshire Hathaway. Denn diese befindet sich auch in dem Burggraben-ETF. So schaffte die Berkshire Hathaway-Aktie in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt eine Rendite von 18,9 Prozent pro Jahr. Im Chart der Berkshire Hathaway-Aktie sehen Anleger gut, dass sie fast immer auf der 200-Tage-Linie hochsurfte in den vergangenen 5 Jahren. Und so etwas möchte man als Anleger natürlich haben.

Welche Burggraben-Aktie dabei ein günstiges KGV von nur 7,2 aufweist, welche Aktie eine sehr hohe Dividendenrendite von 8,26 Prozent bietet und welche Aktien die Favoriten der Redaktion sind, das sehen Sie jetzt hier.

Und lesen Sie danach auch: Finanz-Professor verblüfft: "Dieses beliebte Asset ist in Wahrheit nichts wert" - Muss man handeln?