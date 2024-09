Die Märkte befinden sich aktuell am Scheideweg, denn die Statistik ist eindeutig: Entweder kommt jetzt die Rallye an den Märkten oder der deutliche Abverkauf. Etwas dazwischen wird es nicht geben. Das müssen Investoren jetzt unbedingt nach der ersten Zinssenkung durch die Fed wissen.

In dieser Woche wird die Fed zum ersten Mal seit dem Beginn des Zinserhöhungszyklus 2022 die Zinsen senken. Doch in der Vergangenheit war diese Maßnahme nicht immer ein positives Signal. In jedem Fall gab es aber deutliche Bewegungen an den Märkten, weswegen Anleger jetzt sehr aufmerksam sein sollten.

Die Märkte stehen am Scheideweg

Denn je nach der aktuellen wirtschaftlichen Situation in den USA hat sich der S&P500 sehr unterschiedlich nach einer ersten Zinssenkung durch die Fed entwickelt. Kam es zu einem Wirtschaftsabschwung (Rezession), so folgte an den Märkten ein Abverkauf. Brummte die Wirtschaft dagegen weiter, dann durften sich Anleger über hohe Returns mit ihren Anlagen freuen.

Bloomberg S&P500 Returns after first Rate Cut

Da in dieser Woche nun eine erste Kürzung der Zinsen durch die Fed vorgenommen wurde, steht der Markt am Scheideweg zwischen Rallye und Abverkauf. Besonders angesichts der aktuell wachsenden Rezessionsängste sind viele Anleger mit Blick auf diese Statistik besorgt.

Entweder kommt jetzt die Rallye oder der Abverkauf

Dementsprechend sollten sich Investoren auf beide Szenarien (einen Abverkauf als auch eine Rallye) gefasst machen. Doch ein Grund, seine Aktien zu verkaufen, ist das tatsächlich nicht.

StreetTalkLive.com S&P500 Performance vs Rate Cuts

Denn die Statistik zeigt zwar, dass es nach einer ersten Kürzung zu einer Korrektur an den Märkten kommen kann, doch dies ist eher eine Nachkaufchance. Hintergrund: Bereits fünf Jahre nach der ersten Zinssenkung durch die amerikanische Zentralbank steht der S&P500 in 100 Prozent der Fälle trotz kurzfristiger Schwankungen höher.

