Wer noch in dieser Woche hohe Dividenden kassieren will, der sollte sich sputen. Denn diese sieben spannenden Aktien gehen Ex-Dividende und nur Anleger, die den Wert am richtigen Tag halten, haben auch einen Anspruch auf die Zahlung.

Wer auf der Suche nach hohen Dividenden ist, der kann schon in dieser Woche damit beginnen, sie zu kassieren. Dazu muss man lediglich die Aktien, die bald ihren Ex-Dividendentag haben, kaufen und schon hat man einen Anspruch auf die Zahlung.

Doch wer bei den sieben spannenden Hochausschüttern in dieser Woche dabei sein will, der sollte sich sputen.

In dieser Woche mit diesen Aktien satte Dividenden kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Golub – Ex-Dividende: 03.03.2025 – Dividendenrendite: 11,1 Prozent

Gecina – Ex-Dividende: 03.03.2025 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Eversource Energy – Ex-Dividende: 04.03.2025 – Dividendenrendite: 4,7 Prozent

KeyCorp – Ex-Dividende: 04.03.2025 – Dividendenrendite: 4,8 Prozent

Bradesco – Ex-Dividende: 06.03.2025 – Dividendenrendite: 9,7 Prozent

Kraft Heinz – Ex-Dividende: 06.03.2025 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

Shutterstock – Ex-Dividende: 06.03.2025 – Dividendenrendite: 5,4 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Kraft Heinz

Der Basiskonsumgüterkonzern, an dem auch Warren Buffett eine große Beteiligung hält, befindet sich aktuell in einer Art Dornröschenschlaf, der bereits seit Jahren andauert. Anleger bekommen hier also nicht nur attraktive Ausschüttungen, sondern auch die Chance, bei einem Turnaround dabei zu sein.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: Bradesco

Die Bradesco-Bank ist ebenfalls einen Blick wert, denn das Geldhaus aus Brasilien bietet Anlegern Exposure zum südamerikanischen Kontinent. Das Ganze gibt es übrigens zur günstigen Bewertung von KGV 5,9.

Dividendenaktie: Golub

Die hohe Dividendenrendite bei Golub speist sich aus dem Geschäftsmodell des BDCs, nämlich der Finanzierung mittelgroßer US-Unternehmen. Durch die entstehenden regelmäßigen Zinseinkünfte kann sich das Unternehmen diese Ausschüttung leisten.

Lesen Sie auch:

Aktiencrash wird kommen: 5 Dinge, die Sie tun sollten, bevor es zu spät ist, verrät dieser Experte

Oder:

250 Euro Dividende jeden Monat – Mit diesen Aktien & ETFs gelingt es