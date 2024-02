Nach einen Einbruch Mitte Januar geht es für die Aktie von Mercedes-Benz wieder aufwärts. Mehrere Analysten trauen dem Wertpapier jetzt noch mehr zu.

Die Aktie des Autoherstellers Mercedes-Benz hat durch mehrere Einschätzungen von Analysten Auftrieb bekommen. Seit ihrem Tief im Januar 2024 konnte das Papier schon wieder rund zehn Prozent zulegen. Rückenwind bekam der Konzern vor allem durch die Meldung, dass der Free Cashflow im letzten Jahr auf 11,3 Milliarden Euro anwuchs, was laut Unternehmensangaben auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen war. Laut einem Händler untermauert diese Entwicklung die hohe Dividendenrendite von Mercedes-Benz. Im Mai des letzten Jahres hatte der Autokonzern eine Dividende in Höhe von 5,20 Euro ausgeschüttet, was aktuell einer ungefähr achtprozentigen Rendite entsprechen würde. Auch Analysten der US-Bank JPMorgan registrierten die neuen Daten und beließen die Einstufung zur Aktie mit einem Kursziel von 78 Euro auf „Overweight“.

UBS rät bei Mercedes-Benz-Aktie zum Kauf

Die Schweizer Großbank UBS beließ ihre Einstufung zur Aktie auf „Buy“, ebenfalls mit einem Kursziel von 78 Euro. Analyst Patrick Hummel schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, dass die Einhaltung der CO2-Vorschriften im Jahr 2025 unter anderem aufgrund der zunehmenden E-Auto-Müdigkeit und rasch steigender chinesischer Importe eine große Hürde für europäische Autobauer seien. Das Segment ist den Angaben zufolge derzeit überversorgt und ein Preiskampf die Folge, von dem vor allem Hersteller wie Volkswagen betroffen sind. Statt reiner Elektrofahrzeuge scheint momentan laut Experten eher der Bedarf an Hybridfahrzeugen da zu sein. Zumindest in naher Zukunft ist das ein gutes Zeichen für Mercedes-Benz, dessen Chef Ola Källenius in einem Interview mit der „Zeit" sagte: „Und ich bin sehr froh darüber, dass wir flexibel sind. Wir können auf dem gleichen Band hocheffiziente Verbrennerautos bauen, aber auch Plug-in-Hybride – und Elektrofahrzeuge.“ Eines der höchsten Kursziele für Mercedes-Benz verkündete übrigens Ende Januar die Deutsche Bank mit 115 Euro, was derzeit einem Kurswachstum von fast 80 Prozent entsprechen würde. Auch BÖRSE ONLINE rät bei einem Kursziel von 90 Euro weiter zum Kauf der Aktie.

