Was ist denn da am Markt für Kryptowährungen los? Krypto-Anleger sind ja Volatilität gewohnt, doch aktuell geht es durchaus etwas irre zu. Was Anleger jetzt neben Bitcoin bei Ethereum, Ripple, Solana und Cardano wissen müssen.

Hatte die Ankündigung von Donald Trump am Samstag die Altcoins wie Ethereum, Ripple, Solana und vor allem auch Cardano noch wie wild angetrieben, so wurden am Montag so gut wie alle Gewinne wieder abverkauft. Und tatsächlich war es selten so brenzlig für Kryptowährungen wie aktuell. Aber woran liegt das? Und was sollten Anleger jetzt tun?

Was ist los mit Kryptowährungen?

Grundsätzlich befinden sich die Kryptowährungen in den letzten Monaten des Bullenmarktes, wenn es nach dem 4-Jahres-Zyklus geht. Bis Ende 2025 sollte Bitcoin sein Hoch erreichen und die Altcoins spätestens im ersten Quartals 2026. Doch aktuell gerät alles etwas ins Stocken. Und das hat folgende Gründe: Die Zinsen sind immer noch sehr hoch und bremsen Kryptowährungen aus. Auch der US-Dollar hat nach der Wahl Donald Trumps und durch seine Zollpolitik an Stärke gewonnen. Ein starker US-Dollar war noch nie gut für Bitcoin, Ethereum und Co. Und außerdem gehen Anleger an der Börse gerade etwas Risk-Off. Bedeutet: Weniger risikoreichen Anlagen wie Growth-Aktien, Tech-Aktien und Krypto. Dies belastet die Kurse.

Und nachdem Ethereum, Solana, Ripple und Cardano am Sonntag noch aufgrund der Ankündigung Donald Trumps, es würde eine US-Krypto-Reserve mindestens mit den Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple und Cardano geben, enorm gestiegen waren, so nahmen Anleger lieber schnelle Gewinne mit.

Und tatsächlich brachte dies die Kryptowährungen in eine sehr brenzlige Situation. Doch es gibt auch noch Hoffnung:

Übrigens, wenn Sie in Bitcoin und wichtige Altcoins investieren wollen, dann schauen Sie jetzt in den BÖRSE ONLINE Best of Krypto Index

Ethereum, Solana, XRP, Cardano: Das ist jetzt zu tun

Aus folgenden 3 Gründen ist die Lage für Kryptowährungen jetzt so brenzlig wie schon lange nicht mehr:

1. Der Bitcoin testet aktuell seine 200-Tage-Linie. Hält die nicht, droht ein großer Abverkauf

2. Die Altcoin-Marktkapitalisierung hat die 200-Tage-Linie schon gerissen. Immer wenn das der Fall war, folgte ein Absturz

3. Die Lage an den Börsen ist aufgrund der Geopolitik und auch der Zölle und der sich verschlechternden US-Wirtschaft sehr angespannt, woraus sich auch Kryptowährungen nicht entziehen könnne.

Alle diese Gründe belasten neben dem Bitcoin auch Ethereum, Solana, XRP, Cardano. Doch es gibt auch noch Hoffnungen:

1. Wie im Chart unten von Tradingview zu sehen ist, befinden sich die Altcoins an einer wichtigen Unterstützungslinie und könnten von hier aus wieder steigen

2. Sowohl Bitcoin als auch die Altcoins sind extrem verkauft und deuten im MACD eine baldige Umkehr an

3. Am Freitag halten Donald Trump und sein Stab den Crypto Summit im Weißen Haus ab und könnten da dem Kryptomarkt nochmal richtig Schwung verleihen

Anleger sollten jetzt also bis Freitag abwarten. Es sollten noch keine neuen Risiken eingegangen werden, aber es wäre jetzt auch verfrüht, in Panik Bitcoin, Solana, XRP, Cardano und Ethereum zu verkaufen.

Und lesen Sie auch: Experte warnt: Dann könnten die USA Gold für Bitcoin verkaufen

oder: MSCI World in der Bredouille: Deswegen wird es jetzt eng für den ETF

www.tradingview.com Kryptowährungen ohne Bitcoin

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Ethereum, Cardano.