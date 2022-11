Wenn der Dax in diesem Jahr noch seinen fairen Wert erreichen will, dann muss er bis Ende des Jahres noch um 17 Prozent steigen. Wie es zu diesem Kursziel kommt und wie realistisch das ist.

Seit dem Jahr 1959 steigt der Deutsche Aktienindex Dax bis Ende 2021 im Durchschnitt um 6,04 Prozent pro Jahr. Dabei gibt es Jahre wie während der Finanzkrise, in denen der Dax um 40 Prozent abstürzt. Aber auch zahlreiche Jahre am Stück, in denen er kräftig gewinnt. Legt man also die Wertsteigerung von 6,04 Prozent pro Jahr seit 1959 zugrunde, so ergibt sich für jedes Jahr ein fairer Wert für den Dax. Und der sieht so aus:

Das ist der faire Wert des Dax 2022

Dax 2022

Im obigen Chart sehen Anleger eine orange Linie und eine graue Linie. Die orange Linie stellt den Dax-Kurs am jeweiligen Jahresende zwischen 1959 und heute dar. Die graue Linie ist der faire Wert des Dax. Dieser berechnet sich, indem man seit 1959 einfach jedes Jahr 6,04 Prozent Gewinn auf den Kurs draufrechnet. Natürlich schwankt der Dax stark und hält sich nicht an diese Berechnung. So gibt es viele Jahre, in denen er darunter notierte, aber auch Jahre, in denen der Index deutlich mehr wert war, als er es hätte sein dürfen.

Doch wie hoch kann der Dax jetzt in 2022 noch steigen?

Dax am Jahresende 2022 bei 16.818 Punkten?

Laut der Berechnung könnte der Dax bis zum Jahresende 2022 bis auf 16.818 Punkte steigen. Das wäre ein Zuwachs von 17 Prozent. Möglich ist dies, doch es ist eher unwahrscheinlich. So ein starker Zuwachs wäre sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlicher ist es, dass der deutsche Leitindex irgendwann im Jahr 2023 wieder zu seinem gleichmäßigen Wachstum zurückkehrt.

