Die globale Auszahlung an Dividenden hat einen neuen Rekordwert von 1,66 Billionen US-Dollar erreicht. So bekommen auch Sie etwas von den saftigen Ausschüttungen ab:

2023 war ein großartiges Jahr für Dividendenjäger. Insgesamt 1,66 Billionen US-Dollar flossen global an Anleger, so ein Bericht des Vermögensverwalters Janus Handerson. Damit stiegen die Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um rund 5,6 Prozent, obwohl die Mehrheit des Jahres von Sorgen rund um Rezession und Krise geprägt war. So sagte Ben Lofthouse, Leiter Global Equity Income bei dem Vermögensverwalter:

„Der Pessimismus gegenüber der Weltwirtschaft erwies sich im Jahr 2023 als unbegründet und obwohl die Aussichten ungewiss sind, werden Dividenden gut gedeckt.“

Rekord: 1,66 Billionen US-Dollar an Dividende

Die führende Branche bei den Dividendenzahlungen waren dabei übrigens laut dem Bericht von Janus Handerson die Banken, angeführt von den Schwergewichten wie J.P. Morgan & Co. Beflügelt wurden die Geldhäuser primär durch die hohen Zinserträge.

Insgesamt haben damit im vergangenen Jahr 86 Prozent aller Unternehmen ihre Dividende steigern oder stabil halten können. In 22 Ländern gab es daraufhin neue Dividendenrekorde für Anleger. Für 2024 sollen laut Berechnungen des Berichts von Janus Handerson die Ausschüttungen um weitere fünf Prozent auf 1,72 Billionen Euro ansteigen.

So bekommen auch Sie etwas von den satten Dividenden

Wer diese Entwicklung nicht verpassen und jetzt satte Dividenden kassieren will, der sollte einen Blick auf diese beiden spannenden Dividenden-ETFs werfen:

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV)

Mit 1855 Aktienpositionen und einer günstigen TER von 0,29 Prozent ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield einer der beliebtesten Dividenden-ETFs bei Privatanlegern.

Konkret konzentriert sich der Fonds auf Schwellen- sowie Industrieländer und gewichtet dividendenzahlende Titel nach Marktkapitalisierung. Aktuell liegt die Ausschüttungsrendite des Fonds bei 3,68 Prozent. Die Auszahlung erfolgt vierteljährlich im März, Juni, September und Dezember.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (WKN: A2AG1D)

Mit einer Ausschüttungsrendite von 1,39 Prozent ist der WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF nicht unbedingt der ausschüttungsstärkste Indexfonds, konnte allerdings in der Vergangenheit wegen seiner Strategie den MSCI World outperformen.

So setzt der Global Quality Dividend Growth auf Werte mit starkem Dividendenwachstum unter Einbindung einiger Qualitätskriterien. Aktuell sind 590 Werte im Fonds enthalten zu den Anleger Zugang für 0,39 Prozent p.a. TER erhalten. Die Ausschüttung erfolgt bei dem Fonds übrigens halbjährlich im Januar und Juli.

