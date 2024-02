Jetzt ist es wieder möglich günstige, differenzbesteuerte Silbermünzen zu deutlich besseren Konditionen als gängige Produkte zu kaufen. Das müssen Anleger jetzt wissen und darum hat die Anlage Potenzial Gold 2024 outzuperformenen.

Edelmetalle sind steuerlich in Deutschland, zumindest was den Erwerb angeht, eher schlecht gestellt. Denn auf die Kaufsumme fällt die Mehrwertsteuer an, was Münzen und Barren häufig wesentlich teurer macht als die Börsenpreise. Seit Anfang 2024 gibt es allerdings eine Änderung, die günstige Silbermünzen wieder zurück an den Markt bringt.

Günstigste Silbermünzen sind wieder zurück

Denn mit der Methode der sogenannten Differenzbesteuerung müssen Händler nur die Mehrwertsteuer auf den Spread zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis des Silbers aufschlagen, statt auf die gesamte Summe. Diese Regelung war zum Ende des Jahres 2022 kurzfristig vom Finanzministerium abgeschafft worden, ist aber nun unter neuen Bedingungen wieder intakt.

Konkret bedeutet das für Anleger, dass die Preise je Feinunze bei differenzbesteuerten Produkten um mehrere Prozent sinken können. Deutlicher wird dies durch die folgende Abbildung:

Kann Silber 2024 Gold outperformen?

Allerdings kann es nicht nur wegen der niedrigeren Besteuerung interessant sein, jetzt in Silber zu investieren. Denn wie es in einer neuen Studie des Fondshauses WisdomTree heißt, könnte das Edelmetall 2024 besser performen als der große Bruder Gold.

Hintergrund: Silber hat sich zuletzt unterdurchschnittlich zum Markt für Edelmetalle entwickelt, obwohl die Investment- und Industrienachfragen einen langfristig positiven Trend aufweisen. Dementsprechend besteht Aufholpotenzial für Edelmetall, so die Experten, auch wegen der eigentlich hohen Korrelation zu Gold.

