Der DAX ist auf Rekordniveau. Doch täuschen deutsche Aktien vor dem historisch schlechten September lediglich eine Rallye vor dem nächsten Absturz an? Oder geht es in neue und ganz ungekannte Höhen? Was Anleger jetzt wissen müssen.

Der DAX hat es wieder getan. Doch dieses Mal viel schneller als gedacht. Immer wieder berichten wir mal vom Bogen des Schicksals. Dieser bezeichnet die regelmäßigen Korrekturen des DAX. Meistens korrigiert der Index nämlich eine bogenförmige Aufwärtsbewegung mit einer bogenförmigen Abwärtsbewegung, wie auch oben im Bild zu sehen ist. Doch dieses Mal ging die Korrektur rasend schnell vonstatten. Wie geht es jetzt also weiter?

Deutsche Aktien: Nächste Rallye oder erneuter Absturz?

Denn das Korrekturlevel haben deutsche Aktien und der DAX erreicht. Nur halt viel schneller als gedacht. Und mit dem Ausbruch aus dem Bogen des Schicksals dürfte jetzt die nächste Rallye anstehen. Beim letzten Mal folgten seit dem Tief 30 Prozent Plus, das Mal davor waren es sogar 40 Prozent Plus. Aktuell hat sich der DAX bereits um 10 Prozent erholt.

Doch jetzt steht doch der historisch schlechte Börsenmonat September vor der Tür?

Das stimmt und es könnte nochmal leichte Rückschläge geben, doch es spricht wenig dafür, dass es aktuell nochmal zu einem großen Abverkauf kommt. Denn im September werden dieses Jahr als Sondereffekt die Zinsen sowohl in den USA als auch in Europa gesenkt. Wie gesagt, kleine Abverkäufe sind immer möglich und insbesondere auch im September. Doch ein neues Tief scheint aktuell schwer vorstellbar.

Wird der September dank der Zinsen besonders stark?

Dieses Jahr könnte es sogar einen gegenteiligen Effekt im September geben. Denn weil viele Anleger von einem schlechten Börsenmonat ausgehen, könnten die Marketmaker genau dies nutzen und die Märkte immer weiter nach oben treiben, sodass die Anleger zunächst weiter einsteigen in Richtung der Zinssenkungen am 12. September (EZB) und am 18. September (FED).

Erst danach könnte eventuell wieder etwas Ernüchterung einsetzen, falls die Zinsen doch nicht so stark fallen wie erwartet oder falls die Aussagen der Notenbanken dem Markt nicht so passen.

Wahrscheinlich erscheint aktuell also eine Rallye in die erste September-Hälfte hinein. Doch danach werden die Karten nochmals neu gemischt und eventuell geht es dann schärfer bergab.

Aktuell können Anleger sich aber erstmal an einem steigenden DAX und deutschen Aktien erfreuen.

