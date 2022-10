Das Bau-Unternehmen bringt eine neue Art des Bauens auf den Markt, welche günstiger, schneller und nachhaltiger sein soll. Um welches Unternehmen es sich handelt und was Anleger erwarten können.

„Einer der Hauptgründe dafür, dass die CO2-Emissionen der Bauindustrie einen Höchststand erreicht haben, ist der ständige, übermäßige Einsatz kohlenstoffintensiver Materialien wie Stahl und Beton", zitiert das deal-magazin Lars Völkel, Executive Vice President der Division Wood Products bei Stora Enso. Und er führt weiter aus: Die jüngsten technischen Innovationen im Bereich Massivholz werden die Abhängigkeit von diesen Materialien verringern. Heute können wir mit Holz höher, stärker und leichter bauen als je zuvor und mit Sylva wird es jetzt noch einfacher."

Stora Enso mit neuer Art des Bauens

Das finnische Unternehmen Stora Enso bringt mit Stora Enso Sylva™ by Stora Enso eine neue Bauweise aus Massivholz auf den Markt, die maßgeschneidet und just-in-time auf die Baustelle geliefert werden soll. Dadurch sollen Kunden schneller, günstiger und nachhaltiger bauen können. Laut Experten sollen Immobilien aus Holz bis zu 70 Prozent der Kohlendioxid-Ausschüttungen einsparen können, die ansonsten bei einer herkömmlichen Bauweise anfallen würden.

Doch wie können Anleger profitieren?

Einschätzung zur Stora Enso Aktie

Die Stora Enso Aktie ist auch in Deutschland handelbar. Das finnische Unternehmen stellt neben Holzprodukten auch Papier für Verlage, Pappe und Karton für Verpackungen und weitere Zellstoffe her. Deswegen ist Stora Enso ein fester Teil der Fertigungsindustrie, da diese Stoffe in zahlreichen anderen Branchen zum Einsatz kommen.

Die Aktie ist mit einem KGV von 9,4 und einer Dividendenrendite von 3,87 Prozent attraktiv bewertet. Die BÖRSE ONLINE Redaktion rät zum Kauf der Stora Enso-Aktie mit einem Kursziel von 24 Euro. Anleger sollten einen Stopp bei 12,50 Euro setzen.

Übrigens: Die Stora Enso-Aktie ist auch im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index enthalten.