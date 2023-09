Unternehmensprofil

Die Stora Enso Oyj ist in den Bereichen Papier, Biomaterialien und Holzprodukte tätig. Kunden sind Verlage, Druckereien und Papierhändlern sowie die Verpackungs-, Tischlerei- und Bau-Industrie, die in mehr als 35 Ländern weltweit adressiert werden. Die jährliche Produktionskapazität beläuft sich auf mehr als fünf Millionen Tonnen Zellstoff, über elf Millionen Tonnen Papier und Karton, rund 1,3 Milliarden Quadratmeter Wellpappverpackungen und mehr als 5,5 Millionen Kubikmeter Schnittholzprodukte. Ein regionaler Vertriebsschwerpunkt befindet sich in den Wachstumsmärkten Asiens und Lateinamerikas, die mit Verpackungen auf Faserbasis, Plantage-basiertem Zellstoff, Innovationen bei Biomaterialien, wettbewerbsfähigen Papiersorten und nachhaltigen Baulösungen bedient werden.

Offizielle Webseite: www.storaenso.com