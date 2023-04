Wenn einer weiß, wie man sicher durch eine Rezession kommt, dann ist es Warren Buffett. Das Orakel von Omaha hat schon einige Krisen hinter sich und offenbart dazu einen seiner wichtigsten Tipps

Das vergangene Börsenjahr war bereits mehr als herausfordernd: Inflation, steigende Zinsen, Rohstoffmangel und Krieg trieben die Märkte. Auch 2023 gibt es noch viele Fragezeichen. Einige Experten rechnen fest damit, dass es noch zu einer Rezession kommen wird. Grund zur Panik? Weit gefehlt.

Denn wenn einer weiß, wie man sich zu solchen Zeiten aufstellen muss, dann ist es Warren Buffett. Das Orakel von Omaha gilt als der wohl beste Investor der Welt – und hat mit seinen 92 Jahren und einer jahrzehntelangen Finanzkarriere einige Krisen und Rezessionen erlebt. Bisher hat er es jedoch stets geschafft, diese mit Bravour zu meistern.





Diesen Rat von Warren Buffett sollten Sie während einer Rezession befolgen

Wie „The Motley Fool“ jüngst berichtete, behält Warren Buffett die Geheimnisse seines Erfolges aber nicht nur für sich, sondern teilt sie auch mit anderen Anlegern. Und für eine Rezession hat er einen konkreten Rat: Die langfristige Entwicklung der Märkte ist immer wichtiger als kurzfristige Höhen und auch Tiefen. So wies er schon 2008, inmitten der Finanzkrise, in einem Artikel für die New York Times darauf hin: „Angst ist jetzt weit verbreitet und erfasst sogar erfahrene Investoren“, so Buffett damals. „Aber Sorgen hinsichtlich des langfristigen Wohlstands der vielen soliden Unternehmen des Landes machen keinen Sinn. Diese Unternehmen werden in der Tat Ertragsschwierigkeiten erleiden, wie sie es immer getan haben. Aber die meisten großen Unternehmen werden in fünf, zehn und 20 Jahren neue Gewinnrekorde aufstellen.“ Damit hätte er nicht richtiger liegen können.

Buffett weißt immer wieder gerne daraufhin, dass Anleger das Langfristige im Auge behalten sollen. Auch dieses Jahr erklärte er im Brief von Berkshire Hathaway an die Aktionäre: „Wir besitzen Aktien aufgrund unserer Erwartungen hinsichtlich ihrer langfristigen Geschäftsentwicklung und nicht, weil wir sie als Vehikel für zeitnahe Marktbewegungen betrachten.“ Dieser Punkt sei entscheidend: „Charlie und ich sind keine Stock-Picker; wir sind Business-Picker.“

