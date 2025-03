Anleger machen am Donnerstag bei den zuletzt stark gelaufenen deutschen Aktien verstärkt Kasse. Das sollten DAX-Anleger jetzt wissen.

Rund 1,3 Prozent liegt der deutsche Leitindex heute im Vergleich zum Vortag im Minus. Damit steht der DAX derzeit bei 22.993 Punkten und liegt unter der Marke von 23.000 Punkten. Anleger machen am Donnerstag bei den zuletzt stark gelaufenen deutschen Aktien verstärkt Kasse. Am Tag vor dem großen Verfall an den Terminbörsen zollte der DAX seiner Rekordrally Tribut. Eine Erholung, die es am Vorabend an den US-Börsen in erster Reaktion auf die geldpolitischen Signale der Fed gab, setzte sich im frühen New Yorker Handel nicht fort.

Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, büßt knapp ein Prozent ein, steht bei 5.459 Punkten.

Von den Zinssignalen der US-Notenbank Fed, die auf zwei kleine Zinsschritte in diesem Jahr hindeuten, konnte der deutsche Aktienmarkt nicht profitieren. Laut dem Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG werden die Blicke wieder vermehrt auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gerichtet - und die damit verbundene Gefahr, dass die Fed nur eine Zinssenkung vornimmt oder sogar ganz darauf verzichten könnte.

Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank sprach von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die die Währungshüter weiter vorsichtig stimmten. Laut der Pimco-Ökonomin Tiffany Wilding ist in den Vereinigten Staaten ein „Spagat zwischen steigender Inflation und zunehmenden Rezessionsrisiken" notwendig.

Rheinmetall & Co.: Diese Aktien stehen beim DAX heute im Fokus

Es gibt heute keine größeren Gewinner im DAX. Einer der größten Verlierer hingegen ist aktuell mit einem Minus von vier Prozent die Aktie von Rheinmetall wegen anhaltender Gewinnmitnahmen, die sich im Rüstungsbereich allgemein zeigten.

Auch bei Banken realisierten die Anleger Kursgewinne. Deutsche Bank und Commerzbank verzeichneten Kurseinbußen von bis zu vier Prozent. Diese drei Aktien zählen in diesem Jahr zu den stärksten DAX-Werten.

Enthält Material von dpa-AFX

