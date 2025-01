Eine hohe Nachfrage beim Auftragseingang hat diesem Rheinmetall-Wettbewerber einen sensationellen Rekord beschert. Ist die Aktie für Anleger jetzt sogar interessanter als der Branchenprimus?



Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall gehörte im Jahr 2024 mit einem Plus von über 100 Prozent zu den erfolgreichsten Werten im DAX. Und auch 2025 läuft es für das deutsche Unternehmen. Im Januar legte das Papier um 20 Prozent zu, markierte mehrere Allzeithochs und kann sich aufgrund der westlichen Aufrüstungstendenzen nicht über wenige Aufträge beschweren – und das noch auf Jahre hin. In der Branche gibt es aber auch andere Titel, die gerade mit Rekorden glänzen.



Renk verzeichnet Rekord bei Auftragseingang

Der Panzergetriebe-Hersteller Renk hat nämlich dank einer hohen Nachfrage im abgelaufenen Jahr so viele Aufträge wie noch nie erhalten. Verantwortlich seien die positiven Rahmenbedingungen im Segment Verteidigung, teilte der SDAX-Konzern am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Demnach war der Auftragseingang mit einem Wert von 1,4 Milliarden Euro auf Rekordniveau gestiegen. Die Erlöse legten im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zu. Damit liegt der Konzern im Rahmen der Erwartungen.

Über den Erwartungen der Analysten lag das Unternehmen beim operativen Gewinn. Mit 189 Millionen Euro stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im abgelaufenen Jahr um mehr als ein Viertel. Für das neue Geschäftsjahr 2025 geht der Vorstand davon aus, den positiven Trend fortsetzen zu können.



Jetzt Renk-Aktien statt Rheinmetall kaufen?

Die Aktie von Renk hat im neuen Jahr eine beeindruckende Aufholjagd gestartet, nachdem das Papier des 2024 an die Börse gegangenen Rüstungskonzerns gegen Ende 2024 mehrmals in die Nähe des Ausgabepreises von 17,50 Euro gerutscht war. Derzeit notiert das Papier bei knapp 24 Euro, bis zum bisherigen Allzeithoch bei knapp 37 Euro ist aber noch Luft nach oben. Und die Perspektiven in der Rüstungsindustrie bleiben gut und bietet Chancen.

Langfristige Anleger sollten aber trotz allem Rheinmetall im Blick halten. Von den Aufrüstungstendenzen der westlichen Welt profitieren alle Konzerne der Branche, bei einem SDAX-Konzern wie Renk kann es aber durchaus zu stärkeren Schwankungen im Jahresverlauf kommen. Rheinmetall bleibt die stabilere Alternative, die mit Kurszielen von weit über 800 Euro für Anleger zudem attraktive Kursaussichten bietet. Die Aktie der Düsseldorfer finden Sie passend dazu übrigens auch im Stabile Werte Index von BÖRSE ONLINE.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Ist Gold als nächstes dran? Experte mit drastischem Preisziel



Oder: Nur noch wenige Tage: Kommt bald der größte Crash in der Geschichte der Börse?