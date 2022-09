Der berühmte Autor Robert Kiyosaki verfügt über eine große Reichweite. Auf Twitter vermeldet er nun, dass Sparer seiner Meinung nach die großen Verlierer seien. Diese Vermögensgegenstände sollte man seiner Meinung nach besser kaufen.

In seinem Tweet vom 16. September schreibt Robert Kiyosaki, der Autor der Rich Dad Poor Dad-Bücher: "SPARER SIND VERLIERER. Vor 25 Jahren habe ich in RICH DAD POOR DAD gesagt, dass Sparer Verlierer sind. Heute belaufen sich die US-Schulden auf Hunderte von Billionen. Die REALE INFLATION beträgt 16 % und nicht 7 %. Die Zinserhöhung der Fed wird die US-Wirtschaft zerstören. Sparer werden die größten Verlierer sein. Investieren Sie in ECHTES GELD. Gold, Silber und Bitcoin."

Schon seit Monaten predigt Kiyosaki diesen Dreiklang. Bislang ging dieser Call aber nicht auf, sanken alle drei Assets doch sehr deutlich. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Gold, Silber und Bitcoin eben nicht komplett unabhängig von den Märkten agieren. Dennoch lässt sich der Autor nicht von seiner Meinung abbringen und legte vor zwei Tagen nochmals nach:

1. US borrows too much money. 2. US keeps interest rates low. 3. Low interest rates forces US to borrow more $ to buy more US Bonds 4. to keep interest rates low 5. Causes inflation 5. Forcing interest rates up 6. Debt becomes too expensive 7. US dollar dying. BUY G-S-Bitcoin