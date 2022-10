Bei einigen Wasserstoff-Aktien kommt es zu deutlichen Kursverlusten. Grund: Das britische Wasserstoff-Unternehmen ITM Power hat eine Gewinnwarnung veröffentlicht. In der Folge stürzt die Aktie um rund ein Drittel ab. Bereits in den Vorwochen was das Papier massiv unter Druck gekommen. ITM Power begründet die schwachen Perspektiven mit Fertigungsproblemen und Verzögerungen bei der Werkzeugherstellung und bei Tests.



Analysten befürchten weiterhin nicht Gutes. Morgan Stanley-Analyst Arthur Sitbon etwa stellt fest, dass ITM Power neben der Senkung des Ausblicks auf das untere Ende der aktuellen Spanne auch vorsichtige Kommentare zum Zeitpunkt des Abschlusses von Projektverhandlungen abgegeben hat. Weitere Garantierückstellungen dürften demzufolge das operative Ergebnis (EBITDA) belasten, wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg den Analysten zitiert.



In der Folge der Gewinnwarnung fallen auch die andere Wasserstoffaktien wie Nel ASA aus Norwegen oder McPhy aus Frankreich. Offenbar befürchten Anleger, dass es auch hier zu Gewnnwarnungen kommen kann. Allerdings ist das nicht unbedingt ausgemacht: Martin Wilkie von der Citibank sagt laut Bloomberg, dass die von ITM beschriebenen Verzögerungen spezifisch für ITM zu sein scheinen.