Was für ein Börsentag! Die Indizes wie Dax, Dow Jones und Co zeigten sich erst freundlich. Doch nach den US-Inflationszahlen stürzten die Börsen am Nachmittag massiv ab. Doch gegen 17 Uhr erholten sich die Börsen phänomenal. Der riesige Turnaround katapultierte die Indizes zurück ins Plus. Was war da los?

Der Grund für den harten Absturz: Zwar fielen die US-Inflationszahlen in etwas so aus wie gedacht: Denn die Teuerung betrug im September 8,2 Prozent - erwartet worden waren 8,1 Prozent. Doch dieser Fakt verschreckte die Börse: der "Core Consumer Price Index" - also die sogenannte Kerninflation, welche Nahrungsmittel und Energie aus der Rechnung ausschließt, weil sie sehr volatil sind -stieg auf 6,6 Prozent und damit auf einen neuen Rekord seit 1982.

Dies bedeutet im Umkehrschluss: Die Fed dürfte die Zinsen weiter kräftig erhöhen. Vermutlich wird es noch einmal eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte geben. Und das ist schlecht für die Börse und für Aktien.

So hart stürzen die Börsen aktuell ab

Dabei hatte sich der Dax erst freundlich gezeigt und am Mittag sogar mit 1,4 Prozent deutlich im Plus notiert. Doch mit der Keule der US-Inflationszahlen kam es zum ABsturz. Gegen 15 Uhr befindet sich der Dax mit 1,2 Prozent im Minus. Damit stürzte er nach den Zahlen um rund drei Prozent ab!

Auch die großen US-Indizes markieren neue lokale Tiefstände. Der S&P 500 knickt um 1,75 Prozent auf 3.525 Punkte ein. Die Technologiebörse Nasdaq sackt um mehr als zwei Prozent auf 10.560 Punkte ab.

Auch Gold und Silber kommen unter die Räder. Hatten sich die beiden Edelmetalle zur Mittagszeit etwa um die Nulllinie oder sogar leicht positiv gezeigt, so stürzte der Goldpreis um 1,6 Prozent ab und Silber um mehr als drei Prozent. Auch der Euro gab gegenüber dem US-Dollar ein halbes Prozentpunkt nach. Und Kryptowährungen crashen ebenfalls aufgrund der hohen Inflationsdaten aus den USA.

Am späten Nachmittag verdauen die Börsen den Schock etwas besser

Nach 17 Uhr haben die großen Börsen den Schock etwas besser verdaut. Der Dax hat sich wieder an die Nulllinie herangekämpft und notiert aktuell genau dort, wo er in den Tag gestartet ist. Dahingegen verweilt der TecDax mit über einem Prozent im Minus.

Auch die großen US-Indizes konnten ihre Verluste deutlich eindämmen. In einer ersten Reaktion waren die Börsen deutlich eingestürzt, bis Anleger die Situation rationaler einschätzen konnten. Gold, Silber und Kryptowährungen verharren teils deutlich im Minus, der Euro konnte gegenüber dem Dollar nun deutlicher zulegen und notiert aktuell sogar mit 0,3 Prozent im Plus.

Dann, gegen 17 Uhr, erholen sich die Börsen kräftig. Gegen 19:30 notiert der Dow Jones 1.200 Punkte höher über der Marke von 30.000 Punkten mit 2,77 Prozent im Plus. Die Nasdaq erholt sich um 600 Punkte auf über 11.000 Zähler. Der Dax holte 4 Prozent innerhalb des Tages auf und befindet sich nachbörslich mit 2,4 Prozent im Plus. Wahnsinn.

Am Abend erholt sich der Euro kräftig. Edelmetalle und Kryptowährungen notieren nur noch wenig im Minus.

Reuters berichtet: Zwar spreche derzeit nicht viel für Aktien, aber allein die extrem negative Grundstimmung ermutige einige Anleger zum Wiedereinstieg, sagte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. "Allerdings bleibt weiterhin festzuhalten, dass der finale Ausverkauf immer noch nicht stattgefunden hat."