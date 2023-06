Rivian Automotive ist einer der spannendsten Elektroauto-Hersteller der Welt. Das Unternehmen hat angekündigt, seine Fahrzeuge an den Supercharger-Stationen von Tesla zu laden. Wie steht es um die Aktie? Von Valentin Redl

Der Elektro-SUV-Hersteller Rivian Automotive hat heute angekündigt, dass er seine Fahrzeuge mit der Möglichkeit ausstatten wird, die Tesla Supercharger-Stationen zu nutzen.

Rivian: Eine Erfolgsgeschichte aus dem Mittleren Westen

Rivian wurde 2009 von Robert Scaringe gegründet in Michigan und hat sich von Anfang an auf die Entwicklung von elektrischen Geländewagen und Pick-ups spezialisiert, die sowohl umweltfreundlich als auch leistungsstark sind. Rivian gilt als einer der Pioniere in diesem Segment und hat sich einen Ruf als innovativer und ambitionierter Konkurrent in der Branche durch Großaufträge, etwa mit Amazon, erarbeitet.

Rivian: Elektrischer Stern am Aktienhimmel?

Die Aktie ging im November 2021 an die Börse und erzielte einen fulminanten Börsengang. Gestartet mit einem Preis von 78 US-Dollar, stieg sie zeitweise auf über 150 US-Dollar. Damit war Rivian wertvoller als Ford oder General Motors. Eine absurde Bewertung, die schnell wieder in sich zusammenfiel, der Kurs ging in den freien Fall über und steht nun bei etwa 15 US-Dollar.

Ob 14,4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung für ein Unternehmen mit nur etwa 1,6 Milliarden Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr angemessen ist oder ob man hier in die Zukunft investiert, muss jeder selbst entscheiden. Doch der SUV-Pionier aus Michigan hat bereits gezeigt, dass er das Zeug hat bei den ganz Großen mitzuspielen.

