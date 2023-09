Unternehmensprofil

Die Rivian Automotive, Inc. entwirft, entwickelt und fertigt Elektrofahrzeuge und Zubehör für den privaten und gewerblichen Markt. Darüber hinaus werden firmeneigene, wertschöpfende Dienstleistungen angeboten, die den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs abdecken und die Kundenbeziehungen vertiefen. Das Segment Consumer wird von der R1-Plattform repräsentiert, und zwar dem R1T (ein zweireihiger Pickup mit fünf Sitzplätzen) und dem R1S (einem dreireihigen SUV mit sieben Sitzplätzen). Die ersten Auslieferungen erfolgten 2021. Das Segment Commercial umfasst die RCV-Plattform, auf der der elektrische Lieferwagen (EDV) basiert. Der EDV wurde gemeinsam mit der Amazon.com, Inc., dem ersten kommerziellen Kunden von Rivian, entworfen und entwickelt. Der EDV ist ein kommerzieller Elektro-Lieferwagen mit großer Reichweite, der für die Massenproduktion und den Einsatz in einer zentral verwalteten Flotte konzipiert ist. Amazon hat ein anfängliches Volumen von 100.000 Fahrzeugen weltweit bestellt.

Offizielle Webseite: www.rivian.com/