Vor allem die Charttechnik überzeugt bei der SAP-Aktie, nachdem verschiedene Hürden genommen wurden. Mit einem Call-Optionsschein profitieren Anleger am Weg in Richtung der 125-Euro-Marke. Von Wolfgang Raum

Lange Zeit gab die SAP-Aktie in diesem Jahr ein trauriges Bild ab. Denn vom Jahreshoch im Bereich um 125 Euro, welches schon im Januar markiert worden war, ging es zwischenzeitlich unter die 80-Euro-Marke. Seit Oktober hellt sich die Situation um den DAX-Titel aber merklich auf. Denn mit der Erholung am Gesamtmarkt startete auch der Anteilschein der Softwareschmiede eine Aufholbewegung. Mit schöner Regelmäßigkeit wurden zunächst kleinere Widerstände aus dem Weg geräumt — erst bei 85 Euro, dann bei 95 Euro — und zuletzt auch die größere Hürde um die 100-Euro-Marke.

SAP mit wichtigen Zahlen

Aus dieser Entwicklung bildete sich ein noch kurzfristiger Aufwärtstrend, der nun den Weg in Richtung 125 Euro vorgibt. Denn in der Abwärtsbewegung aus dem Frühjahr entstand ein Gap bei der SAP-Aktie, das sich nun schließen kann. Dazu beigetragen haben auch die Zahlen für das dritte Quartal, die zunächst von einigen Analysten kritisch gesehen wurden, nach genauer Analyse aber doch überwiegend als gut bis sehr gut beurteilt wurden.

Der Konzernumsatz stieg um 15 Prozent auf 7,84 Milliarden Euro — zwei Drittel des Zuwachses stammten aus Währungseffekten. Der Bereich Softwarelizenzen schnitt etwas schwächer ab, als Experten erwartet hatten. Dafür glänzte das Segment Cloud mit einem Umsatzplus von 38 Prozent. So konnte trotz höherer Kostenbelastungen aus Energie, Miete und Personal das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern mit 2,1 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau gehalten werden.

Optimismus für 2023 bei der SAP-Aktie

Am Markt kam zudem gut an, dass sich Vorstandschef Christian Klein ungewöhnlich optimistisch zeigte und für das vierte Quartal in einigen Bereichen Rekordwerte ankündigte. So dürfte das Endquartal tatsächlich besser ausfallen als bislang erwartet. Und Klein blickte auch schon auf das kommende Jahr. Hier soll das operative Ergebnis prozentual zweistellig steigen. Zudem ergeben sich aus dem Ausstieg aus den Geschäftsverbindungen mit Unternehmen aus Russland und Belarus kaum noch Belastungen, nachdem im dritten Quartal mit rund 20 Millionen Euro schon nur relativ geringe Kosten entstanden.

Da die Börse die Blicke inzwischen auf 2023 richtet, steht auch aus fundamentaler Sicht höheren Kursen bei der SAP-Aktie nichts im Wege. Somit können Anleger via Call-Optionsschein (WKN: SH8NZP) nun auf den Trend aufspringen und bei Erreichen der Marke von 125 Euro gehebelte Gewinne realisieren.

Dieser Artikel erschien zuerst in BÖRSE ONLINE 48/2022. Hier erhalten Anleger einen Einblick ins Heft.