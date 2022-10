Der jüngste Rückschlag bei den Hoffnungen auf ein Abflauen der starken Zinserhöhungen vor allem in den USA hat vor allem den Technologie-Aktien zugesetzt. Unter die Räder gekommen sind auch Software-Anbieter wie SAP. Doch Analysten sehen eine Bodenbildung und erhöhen sogar ihr Kursziel. Charttechnisch hat der Dax-Wert noch kein eindeutiges Kaufsignal gegeben.



Die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Kursziel für SAP leicht angehoben. Analyst Mohammed Moawalla erwartet nun in den kommenden Monaten einen Kurs von 111 Euro nach zuvor 109 Euro. Die Bereitschaft der Kunden nehme zu, bei der Umgestaltung der eigenen Geschäftsmodelle in SAP-Produkte zu investieren trotz makroökonomischer Ungewissheit, urteilte der Analyst bereits Mitte September. Die Konzernführung sei hinsichtlich der Ziele für den Bruttogewinn in 2025 zuversichtlich. Moawallas Votum lautet "Buy".



Etwas zurückhaltender ist die britische Investmentbank Barclays. Analyst James Goodman stufte SAP vor einer Woche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 102 Euro ein. Während die Zahlen von US-Software-Unternehmen für das vergangene Quartal auch wegen des starken US-Dollar durchwachsen ausgefallen seien, bedeute dieser für die europäischen Konkurrenten Rückenwind, schrieb Goodman in einer Branchenstudie.

Einschätzung zur SAP-Aktie

Für SAP ist Goodman nach positiven Aussagen zum Cloud-Gechäft für 2023 optimistischer, bleibt mit Blick auf die Ergebnisentwicklung aber vorsichtig. Die besten Aussichten hätten seiner Meinung nach Amadeus IT und britische Aktien wie Sage und Alfa.

Tatsächlich arbeitet SAP am digitalen Wandel seiner Anwendungen hin zu On-Premises- und Cloud-Lösungen. Zum Thema befragte Unternehmen sprechen allerdings der Cloud zukünftig mehr Bedeutung zu als On-Premise.

Die SAP-Aktie war Ende September kurzzeitig unter die 80-Euro-Marke und damit auf den tiefsten Stand seit Dezember 2016 gefallen, hat sich in der jüngsten Marktkorrektur aber beachtlichh gut gehalten. Am Donnerstag-Vormittag pendelt die SAP-Aktie etwa ein halbes Prozent gegenüber Vortag verbessert bei 85,70 Euro.

Charttechnisch betrachtet läuft der SAP-Kurs seit Frühling in einem breiten Abwärtstrend-Kanal. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass der Wert nochmals die 80-Euro-Marke testet. Für eine Besserung des Chartbilds sollte die Aktie zunächst die gleitende 50-Tage-Linie bei 86,84 Euro überwinden und danach dann den Abwärtstrend bei 90 Euro.