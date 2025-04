Die Dividendensaison ist in vollem Gange und mit diesen Aktien erhalten Anleger noch in dieser Woche Ausschüttungen von bis zu 17 Prozent. Doch wer etwas von den Zahlungen haben möchte, der muss schnell sein.

Die schönste Zeit des Jahres für ausschüttungsorientierte Anleger ist da: die Dividendensaison. Besonders in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, schütten Unternehmen jetzt kräftig aus.

Auch in dieser Woche ist es noch möglich, attraktive Ausschüttungen zu kassieren, doch dazu müssen die jeweiligen Aktien jeweils vor dem Ex-Dividendentag gehalten werden.

Satte 17% Dividendenrendite noch in dieser Woche kassieren

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Costamare – Ex-Dividende: 14.04.2025 – Dividendenrendite: 5,0 Prozent

ARMOUR Residential – Ex-Dividende: 15.04.2025 – Dividendenrendite: 15,1 Prozent

NewtekOne – Ex-Dividende: 15.04.2025 – Dividendenrendite: 7,2 Prozent

Oxford Square – Ex-Dividende: 16.04.2025 – Dividendenrendite: 16,9 Prozent

Guess – Ex-Dividende: 16.04.2025 – Dividendenrendite: 10,9 Prozent

PostNL – Ex-Dividende: 16.04.2025 – Dividendenrendite: 9,5 Prozent

Petrobras – Ex-Dividende: 17.04.2025 – Dividendenrendite: 17,1 Prozent

Auf die folgenden Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: ARMOUR Residential

Erster Titel ist einer der höchsten Dividendenzahler aus der oberen Liste ARMOUR Residential. Dabei handelt es sich um einen REIT der in staatlich besicherte Immobilienkredite mit einem hohen Hebel investiert und so regelmäßig hohe Ausschüttungen zahlen kann. Angesichts der Schuldensituation gibt es hier allerdings ein erhöhtes Risiko.

Dividendenaktie: Cosatmare

Spannendster Wert ist allerdings definitiv die Reederei Costamare. Das in Monaco ansässige Unternehmen ist wie alle Transportdienstleister extrem günstig bewertet und wird von Analysten misstrauisch beäugt. Dies liegt primär an Zweifeln rund um die Entwicklung der Nachfrage. Sollte sich allerdings die Weltwirtschaft stärker als erwartet erholen und die Nachfrage steigen, dann winkt hier ein deutliches Kursplus.

Auf der Suche nach spannenden Dividendenaktien?

Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Globale Dividendenstars Index

Dividendenaktie: Oxford Square

Die zweithöchste Dividendenrendite unter der Auswahl dieser Woche bietet die Aktie von Oxford Square. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit Fokus auf die Finanzierung von Projekten und anderen Firmen, wodurch hohe Kapitalerträge erzielt werden können.

Lesen Sie auch:

Jetzt Aktien verkaufen? Analysten mit klarer Empfehlung

Oder:

Perfekte Einstiegschance im April bei diesen Aktien für Buy & Hold forever