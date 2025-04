Aktien kaufen, um sie langfristig zu halten und nie wieder zu verkaufen? Jetzt ist an den Märkten die perfekte Gelegenheit gekommen. Besonders drei sehr aussichtsreiche Titel sollten sich Anleger jetzt genauer anschauen.

Die Kurse an den Börsen sind aufgrund der Angst vor einem möglichen Handelskrieg massiv unter Druck geraten. Doch in solchen Situationen, in denen einige Anleger panisch verkaufen, kann sich für Investoren eine exzellente Chance bieten.

Denn im Chaos der Korrektur werden häufig Qualitätswerte mit dem Rest der Börse nach unten geprügelt, obwohl sie es eigentlich gar nicht verdient haben. Dadurch ergeben sich günstige Gelegenheiten für Anleger, die in der Schwäche kaufen und die Aktien dann langfristig halten können.

Perfekte Einstiegschance im April bei diesen Aktien

Solche Chancen für Buy & Hold forever könnten sich jetzt auch bei den folgenden drei Aktien aus dem BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index bieten:

Apple (Performance YTD: -30 Prozent)

So wurde etwa der iPhone-Hersteller Apple an der Börse zuletzt massiv abgestraft, obwohl das Unternehmen weiterhin der Platzhirsch am Markt ist und sich fundamental wenig am Unternehmen verändert hat.

Dementsprechend kann sich jetzt ein Blick auf das Papier lohnen, das mit einem KGV von 25 zudem deutlich niedriger bewertet ist als zu Spitzenzeiten.

Costco (Performance YTD: -5 Prozent)

Zu einem gesunkenen Preis können Anleger aktuell auch in die Aktien von Costco investieren, die die Lieblingstitel des verstorbenen Star-Investors Charlie Munger waren.

Besonders interessant macht das Unternehmen sein einzigartiges Membership-Modell, das solide Erträge generiert, und die konservative Ausrichtung als Einzelhändler.

Allianz (Performance YTD: +8 Prozent)

Solide in unsicheren Zeiten – ein Inbegriff davon ist der Versicherungsriese Allianz. Dieser liegt zwar an der Börse auf Jahressicht deutlich im Plus, ist aber von seinen Bewertungshochs deutlich nach unten gekommen.

Aktuell bekommt man das Papier übrigens zu einem KGV von 11,6 und einer Dividendenrendite von attraktiven 5,0 Prozent.

Lesen Sie auch:

Horrorszenario für Aktien immer wahrscheinlicher, warnen Analysten

Oder:

Geht der Crash doch weiter? Mächtigster Banker der Welt warnt

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Allianz.