Hinter der Aktie des Medienkonzerns Walt Disney liegen einige nicht so tolle Jahre. Seit Beginn des Jahres 2024 hat sich der Wind aber etwas gedreht. Und es gibt Gründe, warum das Wertpapier jetzt wieder abheben könnte.

2024 könnte ein gutes Jahr für den amerikanischen Mediengiganten Walt Disney werden. Zumindest gestartet ist es nicht schlecht. Kurzzeitig performte die Aktie im Januar mit einem Plus von vier Prozent etwas besser als der S&P 500 Index. Das ist zwar nur eine Momentaufnahme, aus der man allein keine Prognose für die Zukunft ableiten kann, aber in Anbetracht der jüngsten Vergangenheit des Wertpapiers dennoch zumindest eine Randnotiz wert. Denn in den letzten drei Jahren war die Disney-Aktie weit von der Performance des US-Index entfernt. 2021 ging es für das Papier 15 Prozent nach unten, während der S&P 500 um 27 Prozent stieg. Noch ein Beispiel? Im letzten Jahr, in dem es an den Börsen sehr gut lief, stieg der S&P 500 um 24 Prozent. Disney aber nur um fünf Prozent. Die Aktie war zwischenzeitlich nur halb so viel wert wie vor 35 Monaten und müsste seinen Wert für ein neues Allzeithoch mehr als verdoppeln. Könnte das aber jetzt für Anleger der passende Zeitpunkt sein, um bei der Aktie günstig einzusteigen? Natürlich nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Disney-Aktie: Einige Probleme, viele Chancen

Ein kurzer Blick auf die derzeitige Situation des Medienkonzerns offenbart einige schlechte Nachrichten. Weniger problematisch dürfte da noch das Verlieren der Urheberrechte an der alten Micky Mouse aus dem Jahr 1928 sein. Schwerer wiegen die Verschiebung von drei Kinostarts aufgrund der Streiks in Hollywood und der medienwirksame Streit mit dem aktivistischen Investor Nelson Peltz, der dem Unternehmen auf die Finger schaut. Zuletzt wollte sich der Milliardär einen Platz im Board of Directors (Verwaltungsrat) sichern, der ihm aber von Disney verwehrt wurde. Er wirft dem Unternehmen unter anderem Missmanagement vor.

Kurzum: Einen guten Eindruck hinterließ der Konzern weder bei Investoren noch Kinozuschauern. Dabei ist Disney laut den Experten von „The Motley Fool“ in einer weit besseren Verfassung, als es viele Beobachter glauben möchten. Bis zum Herbst könnte das Streaming-Geschäft den Angaben zufolge profitabel werden. Und mindestens drei der für dieses Jahr geplanten Kinoabenteuer zu ikonischen Franchises wie „Alles steht Kopf“, „Deadpool“ oder „Der König der Löwen“ dürften dem Mäusehaus ordentliche Einnahmen bringen. Die Erwartungen an Disney fallen zudem trotz der sich verbessernden Finanzlage gerade im Streaming-Geschäft noch recht verhalten aus. Nach dem Konsens der Analysten sollen die Einnahmen im aktuellen Geschäftsjahr um nicht mehr als vier Prozent steigen. Dabei hat der Konzern beispielsweise beim Gewinn je Aktie die Erwartungen zuletzt mehrmals übertroffen. Geht es nach den Experten von „The Motley Fool“, braucht es nicht mehr als einen vernünftigen Filmhit oder einen überraschenden Bericht über Besucherzahlen aus den Disney-Themenparks, um Experten wieder positiv zu stimmen. Zudem könnte für interessierte Anleger genau jetzt noch ein guter Zeitpunkt sein, um relativ günstig an die Papiere zu kommen, wenn sich diese Voraussagen bestätigen sollten.

Sollten Anleger jetzt über einen Kauf von Disney-Aktien nachdenken?

Mit einem derzeitigen Kurs von etwa 93 US-Dollar ist die Disney-Aktie ungefähr nur halb so teuer wie noch vor zwei Jahren. Aber ist sie auch günstig bewertet? Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis des Jahres 2023 zwar bei etwa 71. Das dem zugrundeliegende Ergebnis je Aktie von 1,29 US-Dollar scheint für Disney aber nicht sehr repräsentativ. 2018 lag der Wert bei 8,40 US-Dollar, 2019 noch bei 6,68 US-Dollar, was heute einem KGV zwischen 12 und 18 entsprechen würde. Dadurch wäre die Aktie deutlich preiswerter und es gibt gute Gründe, dass Disney in Zukunft an solche Bewertungen anschließen kann.

