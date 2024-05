Bei welchen KI-Aktien sollte man im Mai zuschlagen? Zwei Top-Analysten verraten jetzt, warum Nvidia und Microsoft unbedingt auf Ihrer Liste stehen sollten

Die Begeisterung um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) bleibt ungebremst. Obwohl wir jetzt schon sehen können, was durch die Technologie alles möglich ist, stehen wir erst am Anfang dieser bahnbrechenden Entwicklung. Das bedeutet: Vor allem in Zukunft sollten sich die Kurse von entsprechenden Aktien also nochmal deutlich weiterentwickeln.

Anleger müssen daher nicht befürchten, ihre Chancen bei KI-Aktien, die bereits durch die Decke gegangen sind, vertan zu haben. Die Kunst besteht nur darin, auf die richtigen Kandidaten zu setzen, um jetzt und auch in Zukunft ordentlich von den Entwicklungen von künstlicher Intelligenz zu profitieren.

Wie das Finanzportal „TipRanks“ berichtete, haben die Top-Analysten des Investmenthauses Mizuho nun konkrete Empfehlungen für die besten KI-Aktien, die Sie im Mai kaufen können, ausgesprochen – und auch erklärt, warum gerade diesen Aktien noch eine glorreiche Zukunft bevorsteht. Doch um welche Aktien handelt es sich dabei?

Nvidia und Microsoft: Darum sind diese KI-Aktien laut Top-Experten die beste Wahl im Mai

Die Analysten sehen vor allem Markführer, die starke Gewinne aus dem Bereich KI erwirtschaften, als Favoriten. Dazu zählen ihrer Meinung nach Nvidia und Microsoft.

Die Nvidia-Aktie gehört zu den absoluten Top-Kandidaten aus dem Bereich KI. Die Aktie des Chip-Herstellers konnte bereits 2023 über 200 Prozent zulegen und liegt auch seit Jahresanfang bereits wieder rund 90 Prozent im Plus. Denn die Chips von Nvidia stellen sozusagen die Infrastruktur bereit, damit eine KI überhaupt erst funktionieren kann. Zu den Kunden zählen daher Namen wie ChatGPT-Schöpfer OpenAI, Google oder auch Amazon. „Nvidia ist nach wie vor der wichtigste Anbieter von KI-/Datencenter-Beschleunigern mit einem Marktanteil von über 90%“, so Vijay Rakesh von Miruho laut TipRanks. Für ihn zieht das Unternehmen damit deutlich vor Hauptkonkurrenten wie AMD oder Intel davon. Die Marktdurchdringung von KI-Servern sei nach wie vor nur ein kleiner Teil des gesamten Servermarktes, so der Experte. Er steckt das Kursziel bei 1000 US-Dollar und sieht damit noch immer ein zweistelliges Aufwärtspotenzial.

Auch Microsoft nennen die Analysten als Top-KI-Aktienwahl für Mai. Der Bill Gates Konzern ist derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 3,08 Billionen US-Dollar das größte börsennotierte Unternehmen der Welt. Obwohl Microsoft bereits ein Jahrzehnte alter Tech-Konzern ist, schafft es dieser stets, am Zahn der Innovation zu bleiben und erfindet sich immer wieder neu. So integriert Microsoft KI in seine Produkte, entwickelte den KI-Assistenten Copilot und sieht vor allem in der Integration von KI in den Cloud-Dienst Azure große Chancen. „Das Tempo der GenAI-Innovation von Microsoft ist nach wie vor atemberaubend, und wir sehen MSFT als den am besten positionierten Softwareanbieter, um von dieser schnell aufkommenden Technologie zu profitieren.“, so Gregg Moskowitz von Mizuho laut TipRanks. „Besonders hervorzuheben ist, dass KI mittlerweile 7 Prozentpunkte des Azure-Umsatzwachstums ausmacht und mehr als 65% der Fortune 500-Unternehmen den Azure OpenAI Service nutzen“. Die Experten von Mirzuho erwarten bis zu Ende des Geschäftsjahres „mindestens einige Milliarden Dollar an kumulativem Zusatzumsatz aus Microsoft 365 Copilot“. Und das seien nur zwei der vielen KI-Monetarisierungsmöglichkeiten für Microsoft, so der Experte. Kursziel: 450 US-Dollar.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.