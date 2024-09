Nachdem die Inflation wieder mehr und mehr eingefangen worden ist, rückt für Anleger die Stabilität und das Wachstum der Wirtschaft in den Fokus. Doch hier gibt es von der WallStreet aus eine zuletzt enorm schlechte Nachricht, die Anlegern jetzt Sorgen machen dürfte.

Noch vor wenigen Monaten lag der Fokus der WallStreet vollkommen auf der Inflation und ihren potenziellen Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Doch inzwischen haben sich die Verhältnisse hier deutlich verschoben – nicht mehr die Teuerungsrate steht im Fokus, sondern die Stärke bzw. Schwäche der amerikanischen Wirtschaft.

Ein Grund dafür ist speziell die Sorge um eine Rezession und einen Einbruch bei den Unternehmensgewinnen. So wird befürchtet, dass die amerikanische Notenbank Fed die Zinsen zu lange auf einem hohen Niveau gehalten hat, was zu arge Schäden in der US-Wirtschaft angerichtet hat.

Schlechte Nachrichten an der WallStreet

In diesem Kontext besonders besorgniserregend sind neue Nachrichten an der WallStreet rund um das Thema Konsumkredite. So berichtete das WallStreet Journal kürzlich in Berufung auf Aussagen von Führungskräften bei amerikanischen Kreditgebern, dass ärmere Haushalte Probleme hätten, ihre Kredite zurückzuzahlen.

Aktuelle Daten unterstützen diese Nachrichten. So sind in diesem Jahr rund neun Prozent der Kreditkartensalden und rund acht Prozent der Automobilkredite ausgefallen. Dies ist die höchste Quote seit mehr als einem Jahrzehnt.

Dies deutet darauf hin, dass den Haushalten in den USA weniger Geld zur Verfügung steht und dies auf die wirtschaftliche Lage (speziell den Binnenkonsum) drücken könnte. In der Vergangenheit waren solche Entwicklungen außerdem häufig Vorboten einer Rezession.

Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen?

Dementsprechend besorgniserregend sind die aktuellen Nachrichten und Anleger sollten sich auf entsprechende Schwankungen am Markt gefasst machen. Speziell im Kontext von Zinssenkungen könnten solche Nachrichten negative Auswirkungen für die Märkte haben.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel: Märkte am Scheideweg und Statistik sagt: Entweder kommt jetzt die Rallye oder der Abverkauf

Lesen Sie außerdem:

Cathie Wood schlägt bei Nvidia-Konkurrent zu: Sollten Anleger diese Tech-Aktie jetzt auch kaufen?