Star-Investorin Cathie Wood ist für spannende Investments an der Börse bekannt. Mit ihrem ARK ETF hat Sie jetzt bei einem Nvidia-Konkurrenten zugeschlagen. Ist das für Anleger ein eindeutiges Signal?

Das Schöne an den von Star-Investorin Cathie Wood geführten ARK ETFs ist, dass Anleger die Handelsaktivitäten der Aktionärin relativ aktuell nachverfolgen können. Am letzten Donnerstag schlug Wood demnach im großen Stil bei dem Nvidia-Wettbewerber AMD (Advanced Micro Devices Inc.) zu und kaufte insgesamt 45.541 Aktien des Halbleiterherstellers mit einem Gesamtvolumen von etwa 6,8 Millionen US-Dollar. Dabei ist dieser Zukauf, trotz des immer noch vorhandenen KI-Hypes, eine kleine Überraschung.

AMD-Aktie bisher im Jahr 2024 schwach

Im Jahr 2024 kommt die Aktie des Tech-Konzerns AMD nicht so richtig aus dem Quark. Seit Jahresbeginn steht nur ein kleines Plus von ungefähr drei Prozent, das im Vergleich zu anderen Papieren wie Nvidia geradezu mickrig erscheint. In den letzten sechs Monaten steht sogar ein Minus von 20 Prozent zu Buche.

Im letzten Jahr war der Umsatz um vier Prozent gesunken und kann seit vier Quartalen nur einstellige Prozentwerte beim Umsatzwachstum aufweisen. Das sind Zahlen, die zunächst nicht viel Lust auf eine Wachstumsaktie machen. Sie zeigen aber ebenso nicht das ganze Bild.

Das spricht jetzt für die Aktie von AMD

Seit ein paar Monaten sendet AMD auch positive Signale. Der Umsatz im Bereich Rechenzentren stieg im letzten Quartal um 115 Prozent auf 2,8 Milliarden US-Dollar. AMD ist gerade zwar kein billiges Investment für Anleger, das Unternehmen könnte im laufenden Quartal aber schon wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum erreichen. Im kommenden Jahr soll sich dieses Wachstum mit einem Sprung um 28 Prozent sogar noch beschleunigen.

Die Aktie von AMD finden Sie übrigens mit weiteren Tech-Highflyern im Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der den Hype um Künstliche Intelligenz möglichst diversifiziert abbildet.

Einen großen Schub könnte die Aktie schon um den 10. Oktober bekommen. An diesem Tag plant AMD eine Veranstaltung mit dem Namen Advancing AI 2024, auf der unter anderem die fünfte Generation der EPYC-Prozessoren und die nächste Generation der Instinct-Beschleuniger vorgestellt werden sollen, die für das KI-Ökosystems des Unternehmens wichtig sind. Cathie Wood könnte hier wieder den richtigen Riecher haben, immerhin läuft es für ihre ARK ETFs nach mehreren Rückschlägen mittlerweile auch wieder besser.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.