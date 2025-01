Mit seinen neuen Quartalszahlen unterläuft der Ölkonzern Shell die Erwartungen der Experten. Bei den Ausschüttungen gibt es aber Grund zur Freude. Ist die Aktie jetzt ein Kauf?



Diese Nachricht müssen Shell-Aktionäre erstmal verdauen. Laut den neuen Quartalszahlen des Unternehmens halbierte sich der bereinigte Gewinn im Schlussquartal auf etwa 3,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert liegt zudem unter den Erwartungen der Analysten an der Wall Street. Grund für den Einbruch sind sinkende Margen im Öl- und Gashandel und geschrumpfte Ölpreise. Positiv in die Zukunft schaut der Konzern trotzdem.



Shell erhöht die Dividende und setzt Aktienrückkäufe fort

Unbeeindruckt vom Gewinnrückgang im vierten Quartal steckt Shell weitere Milliarden in Rückkäufe von Aktien und schraubt an der Dividende. „Heute geben wir eine Erhöhung unserer Dividende um vier Prozent und ein weiteres Rückkaufprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar bekannt. Damit haben wir nun das 13. Quartal in Folge, in dem wir Rückkäufe in Höhe von mindestens 3,0 Milliarden Dollar tätigen, während wir gleichzeitig unsere Bilanz in diesem Jahr weiter stärken und uns gut für die Zukunft zu positionieren", teilte Konzernchef Wael Sawan am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.

Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei der Shell-Aktie?

Bereits Investierte können also weiter von der Dividendenperle Shell profitieren. Und auch für Neukäufer klingt ein KGV von nur 9 sowie ein KBV von 1,1 attraktiv. Langfristig müssen sich Anleger aber ebenso fragen, wie zukunftsfähig das Geschäft das Unternehmens ist.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der Anstieg der weltweiten Ölnachfrage 2025 verlangsamen und Konkurrenten wie TotalEnergies setzen derzeit stärker auf den Ausbau Erneuerbarer Energien. Shell selbst hatte im letzten Jahr seine Emissionsziele für die kommenden Jahre zurückgeschraubt und den Ausbau der Offshore-Windkraft gestoppt. Ob die Strategie Erfolg hat, wird sich in Zukunft zeigen.



Enthält Material von dpa-AFX

