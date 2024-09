Die Nvidia-Aktie kam zuletzt wieder unter die Räder. Während einige Anleger dies als günstigen Einstiegszeitpunkt sehen, denken andere, dass die KI-Blase geplatzt ist. Ein bekannter Stratege spricht sich nun ebenfalls für den Kauf aus – das steckt dahinter.

Die Nvidia-Aktie gilt derzeit wohl als die bekannteste der Welt. Denn da der Tech-Gigant als einer der entscheidenden Spieler beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) gilt und dieses Thema seit Ende 2022 auch in den breiten Massen immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ging die Aktie buchstäblich durch die Decke.

Doch bereits Anfang August, Ende August nach den Zahlen und nun auch diese Woche wurde die Aktie teils stark abgestraft. Das lag vor allen an allgemeinen Marktunsicherheiten und Bedenken, dass das Unternehmen dem Hype um das Thema KI nicht schnell genug hinterherkommen kann und die Aktie zu sehr von der Begeisterung „aufgeblasen“ wurde.

Während einige Anleger die jüngsten Rückschläge nun als günstigen Zeitpunkt zum Einsteigen oder Nachkaufen sehen, mahnt ein anderer Experte nun jedoch zur Vorsicht und rät, die Aktie sogar zu verkaufen.

Experte rät, Nvidia-Aktie zu verkaufen – das steckt dahinter

So berichtete „Business Insider“, dass der langjährige Finanzstratege und Gründer des Finanzdienstleistungsunternehmens Wind Shift Capital, Bill Blain, in einer jüngsten Mitteilung dazu riet, die Aktie zu verkaufen. Die Hauptgründe: Zu reiche Mitarbeiter und die hohe Bewertung, die nun einen Höhepunkt des Aktienmarkts signalisiere.

So hätte eine Umfrage ergeben, dass 40 Prozent der Mitarbeiter von Nvidia über ein Nettovermögen zwischen einer und zwei Millionen US-Dollar hätten, 37 Prozent wiederum hätten ein Nettovermögen von über 20 Millionen US-Dollar. Das wiederrum könnte dem weniger vermögenden Rest laut Blain übel aufstoßen. So schreibt er: "Glauben Sie wirklich, dass das arme Viertel der Nvidia-Leute sich für Leute den Arsch aufreißen wird, die bereits reich und hoch motiviert sind, ihren Reichtum und ihre Position zu schützen? Glauben sie, dass Nvidia um weitere 700 % steigen wird? Werden sie sich damit zufrieden geben, im Vergleich zu ihren Kollegen und Chefs äußerst arm zu sein? Oder ist es wahrscheinlicher, dass der enorme Reichtum im Büro dazu führt, dass die ärmeren, aber immer noch hoch motivierten Mitarbeiter denken, dass ihre Wohlstandschancen anderswo besser sind?"

Ein weiterer Grund sei die hohe Bewertung, die den allgemeinen Höhepunkt am Aktienmarkt signalisieren könnte: "Manche glauben, dass niedrigere Zinssätze, wie sie von der US-Notenbank noch in diesem Monat versprochen werden, unbegrenzte Freude für die Märkte bedeuten. (Ich denke, es könnte immer noch ein "Sell-the-fact"-Moment sein.)", schrieb Blain laut Business Insider. "Und viele, mich eingeschlossen, glauben, dass ein neuer langfristiger Konjunkturzyklus die letzten 40 Jahre des verminderten Inflationsdrucks umkehren könnte.“

Laut Blain hätte der aktuelle langfristige Marktzyklus in den 80er Jahren begonnen und rechnet nun damit, dass die Märkte schon nächstes Jahr in einen neuen Zyklus eintreten könnten. "Ich habe soeben meinen besten Grund gefunden, Nvidia zu verkaufen, und damit bestätigt, dass wir an der Spitze des Marktes stehen. Was könnte als nächstes kommen? Wie wäre es mit 20 Jahren steigender Inflation, steigenden Zinssätzen und einem globalen Rohstoff-Superzyklus, während die Nationen darum kämpfen, sich künftige strategische Ressourcen zu sichern".

Fazit Fazit: Sicherlich bringt der Experte hier spannende Gesichtspunkte zum Vorschein, da die überwiegenden Nachrichten zu Nvidia meist sehr positiv sind. BÖRSE ONLINE bleibt jedoch dennoch bullisch. Denn Nvidia konnte mehr als einmal und auch zuletzt mit seinen Zahlen belegen, dass die Aktie nicht nur aufgrund eines Hypes aufgeblasen wurde, sondern das Unternehmen schon jetzt sein Potenzial und seinen Erfolg mit seinen Fundamentaldaten belegen kann. Gerade zukünftig sollte sich das Potenzial von künstlicher Intelligenz noch weiter entfalten und Nvidia wird hier als jemand, der mit seinen Chips die Basisinfrastruktur für die Technologie bereitstellt, vorne mitspielen. Das Unternehmen besitzt eine starke Marktposition. Zwar wird Nvidia in Zukunft mehr Konkurrenz bekommen, aber der Markt für Künstliche Intelligenz wächst gleichzeitig, sodass genug Platz für alle Akteure bleiben sollte. Der Aktiensplit im Juni hat die Aktie zudem für viele Anleger wieder attraktiver gemacht.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: Milliardär Bill Gates investiert über 50% seines Geldes in nur diese 2 Aktien

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.