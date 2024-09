Wenn einer der reichsten Menschen der Welt über 50 Prozent seines Portfolios auf gerade einmal zwei Aktien konzentriert, will das schon etwas heißen. Um welche Kandidaten handelt es sich dabei und: hat er Recht?

Er gilt als einer der reichsten Menschen der Welt: Bill Gates (68). „Forbes“ schätzt sein Vermögen aktuell auf fast 137 Milliarden US-Dollar. Fest steht: Wenn einer Ahnung davon hat, aus seinem Geld noch mehr Geld zu machen, dann ist es Bill Gates.

Zwar ist der 68-jährige den meisten Menschen weniger als Wall Street Investor, sondern viel mehr als Gründer des Tech-Giganten Microsoft bekannt. Doch finden seine Investments gerade in den vergangenen Jahren immer mehr Beachtung bei Anlegern.

Denn das Vermögen seines Herzensprojekts, der Stiftung, die er zusammen mit seiner Exfrau Melinda aufgebaut hatte, wird vom Bill &Melinda Gates Foundation Trust verwaltet. Es ist die größte private Stiftung der Welt, sie setzt sich für eine bessere Gesundheitsversorgung, die Bekämpfung der Armut und den Zugang zu Bildung ein. Der Trust, dessen Treuhänder Bill und Melinda Gates sind, wird bereits seit mehreren Jahren von der Cascade Management Company verwaltet. Diese finanziert die Stiftung - das Geld will also wohlüberlegt investiert werden.

Bill Gates schwört auf diese zwei Aktien – sollten Sie es auch?

Jedes Quartal muss Bill Gates per 13F-Einreichung der amerikanischen Börsenaufsicht SEC offenbaren, welche Bestände sich derzeit im Portfolio befinden. Die jüngste Offenlegung zeigt den Stand zum Ende des zweiten Quartals, also zum 30. Juni 2024.

Gleich beim ersten Blick fällt auf: Über 50 Prozent des Portfolios sind gerade einmal in zwei Aktien investiert. So nimmt die Microsoft-Aktie fast 33 Prozent des Portfolios ein und die Berkshire Hathaway (B) Aktie über 21 Prozent.

Zwar mag die Microsoft-Aktie auf den ersten Blick nicht allzu sehr überraschen – immerhin hat Bill Gates das Unternehmen gegründet. Doch tatsächlich befindet sie sich erst seit dem dritten Quartal 2023 darin und wurde dann weiter ausgebaut. Aktuell befinden sich im Trust fast 35 Millionen Stück. Zwar reduzierte Gates im jüngsten Quartal den Anteil minimal, es sollte sich hierbei aber vor allem um Gewinnmitnahmen handeln – immerhin konnte die Aktie 2024 bis Ende Juni rund 25 Prozent zulegen. Microsoft bietet Anlegern das Beste aus zwei Welten: Sicherheit PLUS Wachstum. Der Konzern ist bei seinem Geschäftsmodell mit den Office-Diensten, dem Cloud-Dienst Azure und vielem mehr breit diversifiziert, finanziell gut aufgestellt und strotzt trotzdem nur so vor Innovationskraft und KI-Fantasie.

Und auch die Berkshire Hathaway Aktie von Bill Gates Milliardärs-Kollegen Warren Buffett ist eine geniale Komponente des Portfolios. Erst im zweiten Quartal wurde die Position um über 40 Prozent erhöht, darin befinden sich nun fast 25 Millionen Aktien. Mit der Aktie können Anleger sozusagen auf das Investitionstalent von Warren Buffett setzen, die Aktie ist dafür bekannt, seit Jahrzehnten den Markt zu schlagen. Neben der Performance spricht für die Berkshire Hathaway Aktie, dass das Portfolio des Unternehmens aus wenigen auserlesenen Aktien durch Warren Buffett besteht. Auch sorgte Buffett über die Jahre dafür, dass das Unternehmen finanziell hervorragend aufgestellt ist.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.