Schon die Aussicht auf eine Entscheidung zur Legalisierung von Cannabis ließ die Kurse von Aktien wie SynBiotic im Februar wieder explodieren. Aber wie lange hält der Börsenrausch noch an?

Es ist eine Teil-Legalisierung von Cannabis in Deutschland, die der Bundestag am letzten Freitag per Gesetz beschlossen hat. Sollte die Vorlage auch den Bundesrat passieren, dann wird der Konsum und Besitz von Cannabis ab dem ersten April 2024 unter bestimmten Voraussetzungen legal, wie unter anderem die „Tagesschau“ zusammenfassend berichtete. Zu den wichtigsten Eckpunkten zählen unter anderem, dass Erwachsene bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum mit sich führen dürfen.

Im privaten Haushalt ist der Besitz von 50 Gramm und von bis zu drei lebenden Cannabispflanzen erlaubt. Ein Effekt auf die Aktien von Cannabis-Unternehmen in Deutschland hatte dabei schon die Aussicht auf eine baldige Entscheidung des Bundestages. Seit Jahresanfang legten die Papiere teils enorm zu.

Aktien von SynBiotic und Cannovum werden zu Highflyern

Innerhalb eines Monats legte die Aktie des in München ansässigen Unternehmens SynBiotic etwa 219 Prozent zu. Aktuell notiert das Papier bei 14,15 Euro. Die Aktien des Unternehmens Cannovum aus Berlin zogen im gleichen Zeitraum um etwa 193 Prozent an. Beide Firmen möchten dabei Cannabis in der Medizin nutzbar machen.

Cannovum setzt beispielsweise aber auch auf den Vertrieb von Cannabis als Freizeitprodukt, der durch die Teil-Legalisierung aber nicht abgedeckt wird. Dementsprechend gaben die Papiere des Konzerns am Montag im Xetra-Handel zuletzt schon wieder um fast drei Prozent nach. Überhaupt sollten Anleger in dem Markt sehr vorsichtig vorgehen.

Junge Branche in Deutschland

Umsatzpotenzial hat Cannabis. Laut einer Studie von Allied Market Research soll der Cannabis-Sektor bis zum Jahr 2031 einen Marktwert von geschätzt 148,9 Milliarden US-Dollar erreichen. 2021 lag dieser Wert nur bei 25,7 Milliarden US-Dollar. Gerade in Deutschland ist der Markt aber noch sehr jung und es bleibt abzuwarten, welche Unternehmen langfristig überleben und von einem möglichen Boom profitieren.

Zudem sollten Anleger beachten, dass viele auch im Boom einsteigen und dann bei den ersten Gewinnen wieder verkaufen. Die Kurse von SynBiotic und Co. könnten demnächst also auch wieder etwas einbrechen, zumal auch Shortseller häufig auf solche Werte wetten. Abwarten und Tee trinken scheint momentan die bessere Alternative bei den einzelnen Aktien zu sein.

