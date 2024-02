Kaum zu glauben. Unter den heißesten Tipps der Wall Street-Analysten ist derzeit eine Aktie mit einem möglichen dreistelligen Kurswachstum. Aber auch zwei andere Titel können sich blicken lassen.

Auch in dieser Woche haben einige Top-Analysten an der Wall Street Aktien im Fokus, die zukünftig einiges an Kurswachstum verzeichnen könnten. Unter den Favoriten sind aktuell Unternehmen mit Cloud-basierten Technologien, Betreiber von Rechenzentren und ein Biotechkonzern.

Alight

Das Unternehmen Alight bietet laut eigenen Aussagen Cloud-basierte integrierte digitale Personal- und Geschäftslösungen auf der ganzen Welt an. Konkret erhalten Unternehmen durch Daten und Analysen der Alight Softwarelösungen beispielsweise Einblicke in die Bereiche Vermögen und die Software hilft bei Gehaltsabrechnungen. Nach Unternehmensangaben hat Alight etwa 4300 Kunden, wobei 70 Prozent zu den Fortune-100 gehören. Dabei handelt es sich um die 100 größten US-Unternehmen, die jährlich vom „Fortune“-Magazin veröffentlicht werden.

Für die Aktie ging es seit Jahresanfang um fast sechs Prozent nach oben. Längerfristige Anleger hatten mit dem Wertpapier bisher aber noch nicht viel Freude. Innerhalb von drei Jahren verlor die Aktie etwa 13 Prozent. Die Top-Analysten trauen dem Wertpapier aber dennoch durchschnittlich ein Upside von 36 Prozent in den nächsten zwölf Monaten zu.

Applied Digital Corporation

In dem gleichen Zeitraum könnte es für den IT-Dienstleister Applied Digital Corporation (ehemals Applied Blockchain) um etwa 259 Prozent nach oben gehen. Zumindest wenn man den Top-Analysten und ihren durchschnittlichen Kurszielen trauen möchte. Erst am Freitag hatte Craig-Hallum-Analyst George Sutton bei der Aktie zu einem Kauf geraten. Applied Digital entwickelt und betreibt Rechenzentren in ganz Nordamerika und profitiert ebenfalls vom KI-Hype rund um Nvidia und Co. Denn die fortschrittlichen Chips brauchen auch entsprechend leistungsstarke Server.

Zwar ging es für die Aktie seit Jahresanfang um rund 40 Prozent nach unten, für Anleger könnte sich dadurch aber ein günstiger Einstiegspunkt ergeben. Allein in den letzten drei Jahren legte das Papier über 230 Prozent zu.

Insmed

Von 37 auf 40 US-Dollar erhöhte zuletzt Bank of America Securities-Analyst Jason Zemansky sein Kursziel für das Biotech-Unternehmen Insmed. Durchschnittlich halten die Top-Analysten mittelfristig noch ein Kurswachstum von bis zu 62 Prozent für möglich. Insmed konzentriert sich auf die Entwicklung von Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von seltenen Stoffwechselkrankheiten und endokrinen Störungen. Dabei handelt es sich um Störungen im Hormonhaushalt.

Innerhalb eines Jahres konnte das Wertpapier etwa 35 Prozent zulegen. Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologien sind aber sehr schwankungsanfällig und daher wundert es nicht, dass es auch bei Insmed immer mal wieder deutlich nach oben oder unten geht und die Aktie eher etwas für spekulative Anleger ist.

