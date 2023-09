Unternehmensprofil

Die BayWa AG ist eine auf Deutschland, Österreich und südosteuropäische Länder ausgerichtete Handels- und Dienstleistungsgesellschaft. Kernkompetenzen sind der Handel, die Logistik sowie ergänzende Dienstleistungen in den drei Geschäftsfeldern "Agrar" (mit den Bereichen Cefetra Group, Agrar, Technik und Global Produce), "Bau" und "Energie" (mit dem Bereich Regenerative Energie) sowie das Entwicklungssegment "Innovation & Digitalisierung". Charakteristisch für das Geschäft der BayWa, deren Wurzeln auf den genossenschaftlichen Landhandel zurückgehen, ist ein engmaschiges, regionales Vertriebsnetz, das sich durch Kundennähe auszeichnet und die Präsenz des gesamten Leistungsspektrums vor Ort garantiert. Einschließlich Franchise- und Partnerfirmen verfügt der Konzern über Vertriebsstandorte in 30 Ländern, neben zahlreichen europäischen Ländern auch in den USA und Neuseeland.

Offizielle Webseite: www.baywa.de