An den Aktienmärkten läuft es aktuell so gut wie lange nicht. Anleger sind euphorisch und freuen sich bereits auf das nächste Börsenjahr. Die amerikanische Notenbank Fed hat ihre Zinsanhebungen erneut pausiert und signalisierte bereits erste Zinssenkungen im kommenden Jahr.

Im November stieg der amerikanische Index S&P 500 sogar um 8,9 Prozent – eine seiner besten Performances seit 1950. Seit 1950 sind rund 886 Monate vergangen. Und in diesen 886 Monaten ist es nur 30 Mal passiert, dass der Index in einem Monat acht Prozent oder mehr gestiegen ist, berichtete das Finanzportal „The Motley Fool“.

Nach deutlichem Anstieg – das passiert laut Indikator mit den Aktienmärkten als nächstes

Wie „The Motley Fool“ berichtet, müsste der S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten nun deutlich zweistellig steigen, wenn sich die Geschichte wiederholt. Denn die Carson Group fand heraus, dass der S&P 5ßß seit dem Jahr 1950 in 90 Prozent der Fälle innerhalb der nächsten zwölf Monate gestiegen ist, wenn es zuvor in einem Monat einen Anstieg von acht Prozent oder mehr gab.

Und: Die Carson Group fand auch heraus, dass der S&P 500 im Durchschnitt dann eine Rendite von 15,8 Prozent in den kommenden zwölf Monaten erzielte. Bedeutet: Der S&P 500 könnte bis November 2024 nochmal um 16 Prozent zulegen.

Es sei erwähnt: Kein Indikator ist eine Garantie für die kommende Entwicklung der Aktienmärkte. Allerdings spricht die derzeitige Euphorie an den Märkten durchaus dafür, dass weitere Anstiege möglich sind. Die derzeitigen geopolitischen Risiken und das makroökonomische Umfeld, das auch 2024 weiterhin die Wirtschaft begleiten wird, sollte allerdings nicht außer Acht gelassen werden.

