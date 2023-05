Immer öfter warnen Experten davor, jetzt noch Aktien zu halten, da sie einen massiven Abverkauf erwartet. Könnte der Spruch “Sell in May and Go away” damit zum besten Rat des Jahres für Anleger werden?

Die Märkte befinden sich in einer ausgesprochen zwiespältigen Situation. Während immer mehr Experten zum Verkauf raten, steigen Indizes immer weiter nach oben. Und während die Angst vor einer Bankenkrise grassiert, liefern Unternehmen ausgesprochen starke Quartalsergebnisse. Doch ist es in einem so unsicheren Umfeld für Anleger jetzt sinnvoll auf den Verkaufsknopf zu drücken?

Sell in May and Go away?

"Sell in May und Go away" ist dabei ein sehr traditioneller Spruch an der Börse. Er bedeutet: Weil die Menschen im Sommer im Urlaub und beim guten Wetter draußen sind, beschäftigen sie sich nicht so viel mit Aktien. Es bedeutet, Anleger verkaufen vor dem Sommer ihre Wertpapiere. Der zweite Teil des Spruch "But remember to come back in September" bedeutet, man solle im Herbst aber wieder zurückkehren an die Börse, weil ab Oktober die guten Börsenmonate beginnen. Manche Anleger bezweifeln aber in Zeiten von Internet und Smartphone, ob diese Börsenweisheit auch heutezutage noch gilt.

Zumindest, wer “Sell in May and Go away” in der Vergangenheit betrieben hat, der war damit weniger erfolgreich, doch diesmal könnte es anders sein. Zu groß scheinen die Probleme, welche auf der Weltwirtschaft lasten und immer mehr Experten warnen vor einem Abverkauf.

Tatsächlich wird eine Rezession von großen Institutionen wie der Wells Fargo Bank aber nach den starken Quartalszahlen der Unternehmen nicht mehr in kurzer Zeit, sondern vielleicht sogar erst gegen Ende des Jahres 2023 erwartet. Bis dahin könnten sich also für Anleger definitiv noch Chancen bieten.

Fed dürfte vieles Entscheiden

Allerdings bedeutet das nicht, dass Anleger zwangsläufig über den Sommer über auf weitere Kurssteigerungen hoffen können. Tatsächlich hängt hierbei viel von der Fed Sitzung am 03. Mai ab. Die bisher guten Quartalsergebnisse haben zwar das Fundament für eine Aufwärtsbewegung in den volumenschwachen Sommermonaten gelegt, allerdings könnte die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen den Markt schon jetzt in einen Abverkauf treiben.

Aber sollten Anleger vielleicht in einem solchen Szenario doch lieber verkaufen, wenn ohnehin absehbar ist, dass eine Rezession kommt und viele Experten von einem Abverkauf ausgehen?

Letzte Verkaufschance für Anleger im Mai?

Tatsächlich nicht, denn für langfristige Investoren ist es in keiner Marktphase eine gute Idee zu verkaufen. Zwar scheint die Entwicklung an den Märkten aktuell vorgegeben, doch Experten warnen bereits seit zwölf Monaten vor einem Crash, welcher vielleicht nie kommt.

Dementsprechend können etwas vorsichtigere Anleger zwar ein paar Gewinne mitnehmen, sollten aber im Großen und Ganzen definitiv im Markt bleiben. Denn es ist trotz aller Prognosen nie wirklich abzusehen, wie Märkte sich entwickeln und Anleger könnten einiges an Rendite verpassen.

